Лавров назвал недопустимым применение санкций в период пандемии

Москва, 28 мая. Политика односторонних санкций в период глобальных общечеловеческих катаклизмов недопустима и негуманна. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для китайского издания Global Times.

Он считает, что соответствующее поведение нельзя объяснить ничем иным, как политизацией гуманитарных вопросов и стремлением воспользоваться пандемией для наказания неугодных правительств.

«Россия решительно и последовательно выступает против подобной антигуманной практики, которая совершенно недопустима во время общечеловеческих катаклизмов», — поясняет Лавров.

По мнению главы МИД РФ, соответствующие односторонние санкции сужают возможности рядовых граждан реализовывать свои социальные и экономические права. Кроме того, различные ограничения могут серьезно осложнить усилия правительств по охране здоровья жителей, в результате чего санкции бьют по наименее защищенным слоям населения.

Ранее аналогичное мнение высказал заместитель постпреда России в ООН Геннадий Кузьмин. Он заявил, что ограничительные меры украинских властей в отношении ДНР и ЛНР, а также односторонние санкции против Сирии должны быть сняты, поскольку они наносят ущерб простым гражданам в период пандемии и распространения коронавирусной инфекции. По его мнению, отмена ограничений необходима для обеспечения доступа медпомощи, вакцины, средств индивидуальной защиты и продовольствия.