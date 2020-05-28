Первый день лета в России будет холодным, предупредил Гидромет

Москва, 28 мая. Первый день лета в европейской части России будет довольно прохладным, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, за пару дней до этого такое же похолодание будет наблюдаться в Сибири.

«Изменчивость погоды впечатляет. До конца недели будет 20-23 градуса в центре Европейской России, но прямо с 1 июня опять понижение температуры. Оно связано с тем, что на среднем уровне тропосферы по прогнозу располагается гребень высокого давления, по восточной периферии этого гребня будет опускаться на Европейскую Россию очень холодный воздух из Арктики», — сказал синоптик.

Как отметил Вильфанд, заморозков не будет, однако температура не поднимется выше 12—15 градусов. Эта погода продержится несколько дней.

Также он предупредил о похолодании в Красноярском крае и в Иркутской области, где температура будет на четыре-шесть градусов ниже нормы. Резкое похолодание ожидается и в Якутии, где теплая погода с температурой в 25-26 градусов сменится 10-15 градусами. Тепло сохранится только на Урале.

Напомним, что согласно расчетам синоптиков, с апреля по сентябрь средние температурные значения в России будут в пределах нормы или немного больше нее. В июне аномальное тепло ожидается в Уральском и в северной части Сибирского федеральных округов. В июле в большинстве регионов страны температура будет в пределах нормы, но в восточных районах европейской части России и в Западной Сибири может быть немного холоднее обычного.