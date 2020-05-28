Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстово

Москва, 28 мая. В городе Кстово Нижегородской области репортера Первого канала спустили с лестницы при попытке пообщаться с представителями местной власти. Инцидент был показан в выпуске программы «Мужское и женское».

Как поясняют в редакции телеканала, репортеры прибыли в город для того, чтобы сделать сюжет об условиях жизни в одном из домов. Дело в том, что еще в мае 2015 года здание было признано аварийным, а жителей обещают расселить лишь в 2024 году. В передаче сообщается, что 72 человека живут в условиях опасных для жизни.

Когда журналисты приехали в администрацию для того, чтобы поговорить с представителями власти, репортера спустили с лестницы. Это произошло после конфликта журналиста с охранником, отказавшимся пустить съемочную группу. Позже в региональном СУ СКР пояснили, что по данному факту начата проверка.

«В передаче демонстрируется сюжет, в котором журналист съемочной группы, пытаясь попасть в местную администрацию, падает с лестницы, заявляя, что его толкнул охранник. По данному факту следственными органами СК РФ по Нижегородской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении пресс-службы регионального Следственного комитета.

Напомним, в начале мая украинского журналиста Никиту Кныша избили нарушители режима самоизоляции в Харькове. Кныш снял на видео нарушителей карантина, которые вели привычную ночную жизнь на парковке возле станции метро «Научная». Журналист вызвал полицию, однако прибывшие на место патрульные не стали предпринимать никаких действий и уехали. После этого неизвестные напали на мужчину и избили.