Москва, 28 мая. Актер Михаил Ефремов назвал артистов, оказавшихся в ситуации карантинных ограничений, «дармоедами». Так он прокомментировал тот факт, что актеры вынуждены не работать из-за введенных ограничений.

«Не просто не обошла, а шарахнула так, что превратила нас в дармоедов — театры закрыты, ни спектаклей, ни репетиций, съемок нет!» — ответил Ефремов на вопрос о том, как повлияла на него и его коллег пандемия коронавируса.

Он напомнил, что артисты не смогут выступать без зрителей, в отличие от футболистов, которые могут играть на пустых стадионах.

«И даже гармонист с барабанщиком, которые веселят футболистов на матчах чемпионата Белоруссии, играть спектакли не помогут», — добавил Ефремов.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 355 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.