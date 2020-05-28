Суд объявил в международный розыск экс-советника председателя банка «Премьер Кредит»

Москва, 28 мая. Бывший советник председателя правления по информационной безопасности ПАО «Банк «Премьер Кредит» Андрей Андреев объявлен в международный розыск. Заочный арест в отношении него санкционировал Басманный суд Москвы.

Андреев является одним из фигурантов уголовного дела о хищении у кредитного учреждения более 1 млрд рублей. На данный момент мужчине заочно представлено обвинение в присвоении или растрате в особо крупном размере в соответствии с частью 4 статьи 160 УК РФ.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношения Андреева Андрея Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Басманного районного суда Ирину Морозову.

Напомним, ранее гражданская гвардия Испании задержала экс-депутата Государственной думы, который находился в международном розыске. Имя депутата официально не называется. Однако СМИ передают, что речь идет о бывшем заместителе главы правительства Ставропольского края Андрее Мурге.