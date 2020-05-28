Соловьев резко осадил украинского журналиста за выпады в адрес Пескова

Москва, 28 мая. Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По словам ведущего, днем ранее во время брифинга для журналистов корреспондент заявил, что на российском телевидении якобы стали активно употреблять слово «нацист», говоря о президенте Украины Владимире Зеленском. Цимбалюк также спросил у Пескова, является ли это официальной позицией Кремля.

В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» телеведущий выразил свое возмущение такой постановкой вопроса.

«Нет, это моя личная позиция, Владимира Соловьева. И если ты в УНИАН не можешь это понять, я тебе лично это объясняю», — подчеркнул он.

Соловьев обратил внимание на тот факт, что в России Цимбаклюка «никто пальцем не трогает», тогда как на Украине журналистов «преследовали, бросали в тюрьмы, сажали в ямы, пытали, убивали».

«Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим. И тех нацистов, которые пришли к власти и не начали уголовных преследований против подонков, которые превратили Майдан в кровавую бойню и которые принесли смерть в Донбасс, принесли смерть в Одессу и политический террор во многие города Украины», — заявил телеведущий.

Отметим, что счет случаев давления, запугивания, избиения и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года рядом со своим домом в Киеве был убит публицист Олег Бузина, вскоре при взрыве собственного автомобиля погиб Павел Шеремет. Эти преступления до сих пор не были раскрыты. Марко Иннаро, журналисту итальянского телевидения RAI, был ограничен въезд на Украину. Итальянец собирался освещать украинские выборы. Главного редактора «Страна.ua» Игоря Гужву задерживали из-за подозрений в вымогательстве. Журналист из Житомира Василий Муравицкий был арестован по обвинению в госизмене.

Бывший редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Под надуманными предлогами его обвинили в «госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины». Более года Вышинский находился под стражей и был освобожден в результате обмена «удерживаемыми лицами» между Украиной и Россией 7 сентября 2019 года.