Меркель предупредила, что санкции против России со стороны ЕС сохранятся

Берлин, 28 мая. Санкции против России со стороны Евросоюза останутся в силе, пока в минском процессе урегулирования украинского конфликта не появится прогресс. С таким заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она отметила, что основанием для конструктивного диалога и мирного сосуществования в международной политике является «сила права». Как заявила Меркель, выступая на мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, где она представляла цели Германии в предстоящем председательстве в ЕС, это понятие включает в себя Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейскую конвенцию по правам человека Европы.

Меркель отметила, что Россия занимала и будет занимать важное место в политике Германии.

«Там, где будут фундаментальные нормы международного права, мы будем об этом говорить. Если не будет прогресса в минском процессе, мы будем должны сохранять санкции. С другой стороны, председательство в Совете ЕС дает нам возможности придать новые импульсы отношениям», — отметила она.

Также она в очередной раз назвала воссоединение Крыма с Россией «аннексией». Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.