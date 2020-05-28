Рогозин назвал идею Маска бомбить Марс прикрытием выведения ядерного оружия в космос

Москва, 28 мая. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает идею основателя компании Space X Илона Маска бомбить ядерными зарядами Марс чудовищной и негуманной. По его мнению, это является прикрытием для выведения ядерного оружия в космос.

Рогозин эфире канала «Соловьев LIVE» в YouTube прокомментировал предложение Маска бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой для жизни землян.

«Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!» — возмутился глава Роскосмоса.

При этом он выразил уверенность, что под идеей Маска срывается «прикрытие для выведения ядерного оружия в космос».

«Мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми и будем максимально этому препятствовать», — подчеркнул Рогозин, добавив, что России есть что на это ответить.

Ранее Маск предложил создать условия для земной жизни на Марсе, проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. По его идее, замерзший углекислый газ, из которого состоят ледяные шапки полюсов Марса, начнет испаряться. Газ сделает атмосферу планеты плотнее и вызовет парниковый эффект — температура на ней повысится, передавал RT.

В начале года основатель SpaceX заявил, что планирует построить к 2050 году на Марсе город с населением в миллион человек. По его словам, создание космического корабля многоразового использования Dragon Crew, которым сегодня занимается SpaceX, входит в масштабный план по колонизации Марса. К 2050 году на Красную планету должно отправляться в среднем три корабля в день, а космические путешествия станут доступными для всех, утверждает основатель компании.

Отметим, что после того, как мир охватила пандемия коронавируса, Маск сообщил, что планы по покорению Марса сдвигаются.

Более того, в конце февраля прототип космического корабля Starship SN1 Илона Маска потерпел крушение во время испытательного запуска в штате Техас. Летательный аппарат рухнул из-за взрыва. Обломки взлетели на 10–20 метров и упали на поверхность земли.

Предполагается, что Starship, над которым работает SpaceX, станет многоразовым космическим кораблем. Разработчики полагают, что летательный аппарат сможет выполнять миссии на Луну, Марс и к другим космическим объектам.