Зампостпреда РФ в ООН Кузьмин призвал отказаться от санкций в период пандемии

Москва, 28 мая. Ограничительные меры украинских властей в отношении ДНР и ЛНР, а также односторонние санкции против Сирии должны быть сняты, поскольку они бьют по простым гражданам в период пандемии и распространения коронавирусной инфекции. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постпреда России Геннадий Кузьмин.

Ранее Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий на время борьбы с COVID-19. Обращая внимание на правильность данного решения Кузьмин отметил, что этого будет недостаточно без снятия санкций, которые могут помешать странам сдерживать пандемию. По его мнению, отмена ограничительных мер с ряда государств необходимы для обеспечения доступа медпомощи, вакцины, средств индивидуальной защиты и продовольствия.

«Удушающие санкции бьют по простым сирийцам, не давая властям страны закупать нужное медицинское оборудование, воздействуя на гуманитарные НПО, которые боятся также попасть под санкции», — приводит слова Кузьмина ТАСС.

Говоря о ситуации на Украине он отметил, что карательные меры еще более постыдны, когда они используются в отношении своего же народа. При этом западные коллеги предпочитают не обращать внимания и перекладывать ответственность, отметил он.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с коронавирусом на северо-востоке Сирии ухудшается, пандемией воспользовались боевики местной террористической организации. По ее словам, в период с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка, в результате нападений «свыше 20 человек были убиты», около 40 получили ранение.