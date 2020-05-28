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В Госдуме отметили важность плавного снятия противоэпидемических ограничений

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В Госдуме отметили важность плавного снятия противоэпидемических ограничений

Москва, 28 мая. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отметил важность плавного выхода из противоэпидемических ограничений.

Он прокомментировал продление временных ограничений в Москве, которые были введены ранее на фоне распространения коронавирусной инфекции, до 14 июня.

«Я как врач могу сказать, что резкого послабления при такой пандемии быть не должно. То, что сейчас делается в Москве, я считаю, оправданно... Это надо делать очень осторожно и плавно, естественно, под контролем данных Роспотребнадзора и лечебных учреждений», — заявил депутат.

По словам Огуля, положительная динамика в Москве и снижение темпов распространения коронавирусной инфекции наблюдаются во многом благодаря уже введенным ограничительным мерам, пишет RT.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 355 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.

В Госдуме отметили важность плавного снятия противоэпидемических ограничений

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Источник: RT
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