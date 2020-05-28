Москва, 28 мая. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль отметил важность плавного выхода из противоэпидемических ограничений.

Он прокомментировал продление временных ограничений в Москве, которые были введены ранее на фоне распространения коронавирусной инфекции, до 14 июня.

«Я как врач могу сказать, что резкого послабления при такой пандемии быть не должно. То, что сейчас делается в Москве, я считаю, оправданно... Это надо делать очень осторожно и плавно, естественно, под контролем данных Роспотребнадзора и лечебных учреждений», — заявил депутат.

По словам Огуля, положительная динамика в Москве и снижение темпов распространения коронавирусной инфекции наблюдаются во многом благодаря уже введенным ограничительным мерам, пишет RT.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 355 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.