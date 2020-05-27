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Минздрав РФ утвердил методику ВОЗ по учету смертей от коронавиурса

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Минздрав РФ утвердил методику ВОЗ по учету смертей от коронавиурса

Москва, 27 мая. Минздрав РФ на основе рекомендаций ВОЗ утвердил новую методику, которая позволит более четко определять причину смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Документ направили в регионы.

Как сообщает Ридус, работающие над рекомендациями эксперты уверены, что новые методы не сильно изменят российскую статистику смертности от COVID-19. 

«В сущности это рекомендации ВОЗ, которые более подробно расшифрованы для наших специалистов, чтобы исключить путаницу. Это инициатива ВОЗ, и мы следуем в фарватере ВОЗ», — пояснил академик Георгий Франк.

Академик уточнил, что новая методика в основном касается статистики по смертности. К примеру, если больной с инфарктом миокарда, умер от сердечной недостаточности и у него параллельно был диагностирован COVID-19, то посмертно должен диагностироваться инфаркт миокарда. 

«Если у больного осложнения коронавируса, в первую очередь легочная патология или дыхательная недостаточность, привели к смерти, даже с раком четвертой степени, то ставится коронавирус», — отметил Франк.

Минздрав РФ утвердил методику ВОЗ по учету смертей от коронавиурса

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев COVID-19. За все время эпидемии скончались 3968 пациентов, передает RT

В среду Минздрав РФ рекомендовал в случае протекания COVID-19 без симптомов оценивать состояние пациента как носительство и не включать его в статистику заболеваемости.

Минздрав РФ утвердил методику ВОЗ по учету смертей от коронавиурса

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Источник: Ридус
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