Кедми назвал глупой политику США в области разоружения

Москва, 27 мая. США ведет неразумную политику, выходя из ряда двусторонних договоров с Россией по разоружению. Об этом заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, отметив, что сегодня РФ значительно опережает Штаты в области ракетного вооружения.

В эфире интернет-канала ITON-TV Кедми отметил, что Россия опережает Соединенные Штаты в области ракетного вооружения. Кроме того, наличие у России гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» сводит на нет подводный флот США.

«До сих пор еще господствует в Соединенных Штатах концепция: «А чего вообще с Россией считаться? Мы будем так делать, а они же слабые, они завтра развалятся». Вот эта святая вера в то, что Россия завтра развалится, она и подталкивает их к совершенно неразумным решениям в отношении международных соглашений по поводу разоружений», — подчеркнул Кедми.

Военный эксперт напомнил, что США прекратили свое участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и отказываются продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако, подчеркивает Кедми, Россия в этой области опережает США намного больше, чем было раньше. И сами Штаты в этом вопросе нарушили равновесие.

«Американцы делают много глупостей. Они могут сделать и это. Откажутся? Откажутся. Значит, вернутся к состоянию, когда каждый делает то, что ему важно <…> Ну, есть там у них какие-то ограничения на стратегические подводные лодки — нельзя больше 12-ти, ну хорошо, не будет, американцы могут построить еще десять, пусть построят, если у них деньги есть. Но на каждую хитрую лодку есть «Циркон» с нарезкой», – заключил Кедми.

Отметим, ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что хотел бы избежать полномасштабной гонки вооружений с Россией и Китаем. По словам президента США, вскоре Вашингтон предоставит новую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями, которая будет весьма смелой и поможет избежать огромных затрат на разработку новых видов вооружений.

Однако, как заявил Федеральному агентству новостей профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин, к заверениям Дональда Трампа необходимо относиться настороженно. По его мнению, заявляя о нежелании вести гонку вооружений с РФ, Трамп хочет добиться лидерства в военных технологиях.

Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что не ставит перед собой цели угрожать другим странам, и в частности США. Так, в ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что для России наращивание оборонного потенциала — «не повод для того, чтобы кому-то угрожать». Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова сделать все, «чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс», передавал RT.