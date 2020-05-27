Рогозин рассказал, когда российские космонавты отправятся на Луну

Москва, 27 мая. Высадка российских космонавтов на поверхности Луны ориентировочно планируется в 2028 году, когда начнется испытание отечественной сверхтяжелой ракеты. Об этом во время эфира «Соловьев Live» рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

При этом он отметил, что высадка космонавтов будет совершаться исключительно в научных целях, а не для простого «покорения».

«Мы, конечно, проведем там высадку своих космонавтов, когда начнется испытание нашей сверхтяжелой ракеты, 2028 год. Но не для того, чтобы покорять Луну, а чтобы использовать ее в качестве космического полигона для отработки технологий для работы по другим небесным телам», — сказал Рогозин.

Напомним, до этого гендиректор Роскосмоса пояснил, что Россия не допустит приватизацию Луны, но при этом не собирается участвовать в лунной гонке. По его словам, Луна интересует российских специалистов, прежде всего, с точки зрения ее происхождения и сохранения как спутника Земли. Ранее Рогозин призвал немедленно начать строительство новой орбитальной станции. Пока не ясно, будет ли она международной или национальной, посещаемой или обитаемой, но это решится в ближайшее время. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие нюансы, техническая подготовка должна начаться уже сейчас.