Военные РФ в Сирии провели патрулирование в провинциях Алеппо, Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор

Дамаск, 27 мая. Российские военные провели очередное патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в провинциях Алеппо, Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого в октябре прошлого года, подразделения российской военной полиции провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор.

Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

В ЦПВС также добавили, что боевики, подконтрольные Турции, не нарушали за минувшие сутки режим прекращения огня, который был введен на территории Идлибской зоны деэскалации 6 марта 2020 года.

«Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Эль-Арейм в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ)», — сообщили в Центре по примирению.

Напомним, операция Вооруженных сил РФ в Сирии способствовала повышению международного авторитета России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая в Совете Федерации. По его словам, российская армия получила новый импульс развития после проведения операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.