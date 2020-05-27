Ахмад Мисмари назвал фейком сообщения AFRICOM о применении ЛНА современных самолетов

Москва, 27 мая. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Ахмад Мисмари назвал фейком «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ) сообщения о применении ЛНА современных самолетов.

Мисмари отметил, что в отношении ЛНА сейчас распространяется множество сплетен и слухов, а также откровенно ложной информации. Одним из таких фейков являются сообщения о якобы наличии у ЛНА современных самолетов. Как заявил ливийский генерал-майор, это пример дезинформации со стороны террористической группировки «Братья-мусульмане»1.

Он объяснил, что ЛНА имеет высококвалифицированных инженеров, которые сумели привести в боевое состояние старые машины.

«Все самолёты, которыми воюет ЛНА – это старые самолёты, которые были отремонтированы инженерным составом ЛНА и все эти самолёты без исключения принадлежат ЛНА», — заявил Мисмари.

Он добавил, что поставки современных самолетов потребовали от ЛНА огромных расходов, неподъемных для ее бюджета, а также согласия международного сообщества.

«Это не винтовка и не пистолет, это самолет», — подчеркнул представитель ЛНА.

Напомним, что сейчас наименьшая часть Ливии находится под контролем террористов ПНС. Его искусственно сформировали при поддержке 12 стран-участниц ООН. С 2014 года против боевиков силами ЛНА проводится антитеррористическая операция «Аль-Карама». Последние несколько месяцев кампания получила новый импульс, и солдаты ливийской армии освобождают новые районы Триполи от бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.