Российские военные вычислили террористов, атаковавших турецкую колонну в Сирии

Идлиб, 27 мая. Российские военные в Сирии вычислили боевиков, устроивших теракт на трассе М4 в Идлибской зоне деэскалации, в результате которого на СВУ подорвался автомобиль из колонны турецкого военного патруля, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Инцидент произошел в среду, 27 мая, около 10.40 (время совпадает с московским) при совершении марша по трассе М4 на территории Идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Инзик. Один из автомобилей турецкого военного патруля подорвался на самодельном взрывном устройстве.

Один турецкий военный получил множественные осколочные ранения. Его эвакуировали в Турцию, однако ранения были серьезными — военнослужащий скончался.

«По имеющейся в распоряжении российского Центра по примирению враждующих сторон информации, к теракту причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещенная в РФ «Исламская партия Туркестана»), которые привели в действие СВУ во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы», — сообщили в ЦПВС.

Ранее в среду Федеральное агентство новостей передавало, что саперы Сирийской Арабской Армии (САА) сообщили о находке, обнаруженной во время обследования зачищенных от боевиков территорий на юге Идлиба. Инженерные подразделения САА наткнулись на схрон боевиков. Помимо оружия в хранилище находились обломки беспилотников производства Турции. Более подробных сведений о местоположении тайника пока не поступало.