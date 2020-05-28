ЕЭК удалось устранить препятствия на внутреннем рынке Евразийского союза

Москва, 27 мая. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сообщил о результатах устранения наиболее чувствительных препятствий на внутреннем Евразийского экономического союза. Соответствующие вопросы обсуждались на заседании Совета, которое прошло в среду в формате видеоконференции.

Во время него министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян рассказал о достигнутых результатах. В частности, одним из них стало возможное введение запрета на вывоз лома, а также отходов черных и цветных металлов из Казахстана. Данное препятствие было выделено Россией, а требование было включено в проект соответствующего приказа.

В ходе изучения законодательства стран ЕАЭС эксперты пришли к выводу, что Казахстану нецелесообразно вводить запрет на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов со своей территории. Союз обратил внимание на возможное препятствие в случае принятия проекта приказа.

«Мы выражаем признательность казахстанским коллегам за плодотворную работу и принятие конструктивного решения. Благодаря совместным усилиям мы смогли заблаговременно устранить возможные препятствия для эффективного функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, что показывает высокий уровень взаимопонимания», — заявил Гегам Вардян.

Напомним, ранее интеграционные процессы в научной сфере на территории ЕАЭС стали одной из тем, обсуждавшихся на Высшем Евразийском экономическом совете. Участники встречи рассмотрели документ, ранее получивший название «Дорожная карта» по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».