Число погибших от COVID-19 в США превысило 100 тысяч человек

Вашингтон, 27 мая. Число погибших после заражения новой коронавирусной инфекцией в США перевалило за 100 тысяч человек. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Ранее AP сообщало об оптимизме на американской бирже после снятия ограничений на ее осуществление экономической деятельности в США – это решение вызвало оживление на Уолл-стрит. Однако число погибших от коронавируса в США продолжает расти и уже превысило сто тысяч человек.

В настоящее время США являются лидерами по распространению коронавирусной инфекции. По данным Университета Хопкинса на 27 мая, в Штатах зафиксировано более 1,7 млн случаев заражения, 100 940 человек скончались. Несколько штатов фактически полностью закрыли свои границы, почти везде был введен карантин.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что общая сумма мирового ущерба, который нанесла пандемия коронавирусной инфекции, составляет около 9 трлн долларов. По его словам, эту сумму для борьбы с COVID-19 должен был выделить Китай.

Стоит отметить, что Россия, в отличие от США, сумела избежать неконтролируемого распространения инфекции и сохранить жизни своих граждан. Так, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в России – немногим более 370 тысяч, а умерших – менее четырех тысяч, то есть в двадцать пять раз меньше, чем в США.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 5,8 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более чем 355 тысяч человек.