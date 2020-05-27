Похудевшая Гузеева восхитила своих поклонников

Москва, 27 мая. Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram фотографию, где она позирует со своей подругой на фоне сельского магазина.

Подписчики решили, что фотография старая, однако ответ Гузеевой их удивил. По ее словам, снимок сделан на прошлой неделе.

«Вот это да! Вы такая стройная, и лицо молодое!», «Минус 15 лет точно!» — восхитились поклонники.

Ранее Гузеева начала работу над новым телепроектом и показала своим поклонникам, как поддерживает себя в форме, находясь на самоизоляции. Телеведущая установила в своей спальне сразу два тренажера – компактную беговую дорожку и велотренажер, который купила себе на день рождения.

В начале мая Лариса Гузеева отчитала участницу телепередачи «Давай поженимся». В очередном эфире шоу участвовала москвичка Яна, владелица студии депиляции. Девушка охарактеризовала себя как «сильную и независимую» женщину и призналась, что однажды стала жертвой альфонса. По ее словам, она оформила на мужчину ипотеку, но платила за нее самостоятельно. Гузеева выслушала этот рассказ, после «отлупила» бумагами пришедшую на шоу девушку.

В конце апреля ведущей пришлось нарушить режим самоизоляции и приехать в «Останкино», чтобы продолжить съемки. Гузеева оправдалась перед поклонниками, заявив, что вышла на работу, чтобы они оставались дома перед телевизорами.