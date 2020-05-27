Семейный психолог дала советы, как восстановить отношения после самоизоляции

Москва, 27 мая. После продолжительной разлуки и периода самоизоляции, первая встреча влюбленных может стать проблемой и пойти не по плану. О том, как парам преодолеть страх первого свидания после продолжительного периода самоизоляции, рассказала семейный психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова.

По ее словам, при первой встрече влюбленным не стоит проявлять излишней нежности. Кроме того, по словам психолога, необходимо помнить о том, что любое действие можно производить только с согласия партнера.

«Здесь важно, чтобы вы дали друг другу время на внутреннюю перестройку. И подумайте о том, н каком месте вы расстались. Например, если была ссора, то, нужно попросить друг у друга еще раз прощения или можете сказать друг другу добрые слова», — говорит Панфилова.

Она также пояснила, что если ваш партнер вам действительно важен и интересен, ваши чувства не охладеют несмотря на расстояние. Тем не менее, не стоит торопиться встретиться сразу после выхода из самоизоляции. По мнению психолога, необходимо договориться об этом заранее, и дать возможность второй половинке привыкнуть к мысли о том, что ситуация изменилась, сообщает «Пятый канал».

Также психолог дала несколько советов парам, которые планируют начать совместную жизнь после самоизоляции. Специалист рекомендует как можно чаще радовать любимого человека, например, приятными словами. Кроме того, важно избегать поводов для скандала, считает она.