ФАН обращается к депутату Валерию Рашкину

Депутат Государственной думы и глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин отреагировал на проверку ГСУ СК РФ по Москве в его отношении из-за размещенной на сайте радиостанции «Эхо Москвы» статьи «Эпидемия» с секретами». Материал может содержать недостоверную информацию и иметь признаки нарушения закона по статье 207.1 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни.

Редакция Федерального агентства новостей не может оставить без ответа материал под названием «Ответ г-ну Малькевичу и другим «пригожинским троллям», в котором депутат попытался оправдаться, но повторил свои ошибки.

Уважаемый Валерий Федорович, несмотря на то, что Вы считаете нас «профессиональными отбросами и маргинальным сбродом» и в целом позволяете себе оскорбительный тон, мы с достоинством и сдержанно ответим Вам по каждому пункту Вашей статьи и не станем переходить на личности. Для нас этика, объективность и бесстрастность — прежде всего.

Начать стоит по порядку с первого пункта Ваших заявлений. В материале «Эпидемия» с секретами» Вы возмутились «адским цирком с гробами», говоря о процедуре похорон коронавирусных больных. При этом Вы указали, что «трупы не чихают и не кашляют», а единственный способ заражения — воздушно-капельный, ведь на поверхности вирус не живет, а мертвые тела не заразны.

Издание Nation News выпустило подробный разбор Вашей статьи под заголовком «Рашкин может стать фигурантом дела по статье 207.1 УК РФ из-за фейков о коронавирусе», который мы не смогли пропустить и точно передали его суть в материале «Nation News просит правоохранителей изучить «коронавирусные» фейки Рашкина из КПРФ». Журналисты, опираясь на рекомендации и заключения ВОЗ, объяснили, почему написанная Вами информация недостоверна. Как видите, «чихать и кашлять» погибшим совсем не нужно.

Но вот сейчас Вы ответили нам, что о похоронах сообщали уважаемые и авторитетные источники информации.

Однако постойте, а разве об этом мы говорили в своем материале? Разве хоть в одной букве оспаривался факт наличия фотографий с похорон или самого события? Позвольте нам предположить, что в попытке оправдаться Вам приходится манипулировать информацией и смещать фокус с оспаривания озвученной Вами недостоверной информации о способах передачи коронавирусной инфекции на подтверждение факта состоявшихся похорон. Мы понимаем, что Вам непросто спорить с заключением и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, но мы, вопреки Вашему мнению, в состоянии «самостоятельно провести факт-чекинг» и сопоставить статьи. И в этом материале мы еще не раз Вас удивим.

Во втором пункте под прикрытием официальной информации от мэрии Москвы о выделении больницам 200 тысяч рублей на лечение коронавирусных пациентов, вы заявили, что медики предлагают родственникам пациентов взятки за согласие поставить больному диагноз «коронавирус» и получить для медучреждения обещанные на его лечение средства. Но неужели Вы считаете, что все врачи настолько коррумпированы и допущены до финансовых потоков, чтобы эти деньги раздавать? Смешно, Валерий Федорович.

Использовать правдивую информацию о выделении средств на лечение для «легализации» недостоверной о взятках — известный прием, которым Вы, как опытный политик, решили воспользоваться. На это обратили внимание в издании Nation News. Журналисты отметили, что вброс опровергался Лигой безопасного интернета.

Федеральное агентство новостей отсмотрело географию распространения данного фейка и историю его опровержений. В частности, подобный слух запускался в Северной Осетии и был опровергнут Республиканской клинической больницей. Та же история повторялась в Рязанской области и Краснодарском крае. Оба вброса были опровергнуты Минздравом Рязанской области и оперативным штабом Краснодарского края.

Второй пункт в своем ответе Вы даже не пытались оспорить, лишь вскользь упомянули, перейдя сразу к третьему. К сожалению, ссылок на «много писали» мы не увидели не только в исходном, но и в ответном материале.

Третий же пункт касался серии несчастных случаев с медработниками, которые Вы назвали «волной самоубийств». Мы не можем привести некоторые Ваши цитаты по причине того, что они нарушают правила, установленные Роскомнадзором и содержат описание способов самоубийства, однако отметим, что Вы сделали отдельный упор на главврача Красноярского госпиталя для ветеранов Елену Непомнящую, погибшую 1 мая. Вы старательно придали несчастному случаю политический контекст о якобы давлении властей и самостоятельном решении медработника уйти из жизни.

Однако информация о давлении властей и якобы проходившем совещании в момент происшествия не соответствуют действительности. Эта информация опровергалась Минздравом региона, о чем говорилось в материале ФАН.

В ответ Вы приводите ссылки на несколько источников информации, транслирующих тот же посыл: медиков довели. И даже наверняка допускаете словами «странное самоубийство или убийство» вариант насильственной смерти.

И хотя мы «слепы, тупы и ограничены», но в Ваших же источниках информации мы смогли найти интересные данные, которые Вы либо упустили, либо сознательно проигнорировали. В указанных Вами источниках приведены официальные опровержения информации о селекторе в момент происшествия с Непомнящей.

Также в материалах упоминается еще один медик, упавший с высоты. Фельдшер Александр Шулепов из Новоусманской районной больницы до несчастного случая записал видеообращение о том, что он получил положительный результат теста на коронавирус, но его заставляют работать с больными. Позже он сам опроверг информацию и признался, что после получения результатов анализов его не отправляли на вызовы и госпитализировали. В материале Znak и вовсе приводятся слова больничного соседа Шулепова. Перед инцидентом фельдшеру принесли посылку, в которой присутствовал алкоголь. Шулепов рассказал знакомому пациенту о том, что успел употребить спиртной напиток и решил покурить на козырьке, находившемся у окна его палаты. Знакомый предполагает, что у фельдшера поехала нога, в результате чего он потерял равновесие и сорвался вниз. После падения ему удалось выжить.

Исходя из развития событий и слов свидетеля, в несчастном случае невозможно увидеть политический контекст или взаимосвязь с инцидентами с другими медиками.

Валерий Федорович, как же получается, что мы читаем с Вами одни источники, но видим в них настолько разные вещи? Саботаж мер правительства по борьбе с распространением смертельного вируса может иметь серьезные последствия. Вы переживаете за медиков, но игнорируете меры предосторожности и призываете сторонников нарушать их, абсолютно не беспокоясь за жизни людей. Вы используете свое имя и медиаресурс для деструктивной деятельности и атаки на СМИ вместо того, чтобы оказать помощь людям для предотвращения человеческих смертей. Ваше положение могло бы поспособствовать обеспечению нуждающихся всем необходимым, оказанию помощи старикам и людям, находящимся на домашнем лечении.

Являясь депутатом Государственной думы Российской Федерации, вы должны заботиться о благополучии и безопасности ее граждан, которые находятся под угрозой из-за распространения недостоверной информации как внутри страны, так и из вне. Ваши действия идут в унисон с дезинформацией других государств, направленной на дестабилизацию обстановки в России. Если Вы не согласны, то хватит ли Вам духа выступить на заседании Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ в четверг, 28 мая, где будут обсуждаться фейки о COVID-19, и так же смело оппонировать Вашим коллегам, как нам, беззащитным журналистам?