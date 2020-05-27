Врач рассказал, как избежать заражения коронавирусом в парикмахерской

Москва, 27 мая. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала, как не заразиться при посещении парикмахерской. По ее словам, в первую очередь следует избегать оголения лица.

Она отметила, что все процедуры, связанные с лицом, совершенно исключены. Как клиент, так и парикмахер должны носить маски. Это означает, что мужчины не смогут заказать стрижку или уход за бородой и усами, а женщины лишатся возможности получить увлажняющие маски, пилинг и процедуры инъекционного плана.

Алексеева отметила, что пока между парикмахером и клиентом сохраняется достаточно близкий контакт, угроза заражения остается.

Напомним, что парикмахерские, салоны красоты и другие российские фирмы, занятые в сфере услуг, могут начать работать по новым правилам во время эпидемии коронавируса. Рекомендации для этого разработали специалисты Роспотребнадзора.

Ведомство подготовило 20-страничный документ. В нем регламентируется уборка помещений, дистанция между сотрудниками, особенности организации обеденных перерывов.

Отметим, что правила распространились не только салоны красоты и парикмахерские, но также прачечные и химчистки, ателье, предприятия по техобслуживанию автомобилей, магазины непродовольственных товаров. Большое внимание предписывается уделять уборке с дезинфицирующими средствами. Причем проводить ее не только после закрытия, но и перед открытием заведения. Каждые два часа помещения должны проветриваться, либо после каждого клиента.