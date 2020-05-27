Пожаловавшийся на безденежье Тарзан решил прекратить общение с прессой

Москва, 27 мая. Супруг певицы Наташи Королевой бодибилдер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, решил прекратить общение с прессой на фоне скандала из-за его заявлений о нехватке денег.

Широкий общественный резонанс вызвало заявление Тарзана о том, что пандемия сильно ударила по семейному бюджету и его семья столкнулась с нехваткой денег. При этом он подчеркнул, что артисты не получают ни копейки, «в отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и получают пенсию».

В среду Тарзан решил поставить точку и сообщил на своей странице в Instagram, что прекращает всякое общение с журналистами. Он пожаловался, что «сущности, именующие себя журналистами», его не слышат.

Отметим, после шквала критики, обрушавшейся на Тарзана, за него вступился продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что даже самые популярные звезды сейчас находятся в крайне тяжелом положении из-за отсутствия выступлений на фоне пандемии коронавируса. Слова продюсера высмеял музыкант Сергей Шнуров. Пригожин попытался вступить в полемику с музыкантом, однако вновь нарвался на критику со стороны солиста «Ленинграда». Во вторник продюсер пообещал солисту «Ленинграда» «мужской разговор».

Позднее Шнуров опубликовал колонку, в которой детально разъяснил, почему «обедневших» звезд не поддерживают их же поклонники, и как в общем устроен российский шоу-бизнес.

Добавим, блогер Вадим Манукян в авторской колонке для Федерального агентства новостей напомнил, что сторону Пригожина в этом конфликте заняли многие медийные лица. В частности, адвокат Шота Горгадзе, певец Олег Газманов, певицы Анита Цой, Юлия Ковальчук и Лолита Милявская, продюсер Яна Рудковская, Наташа Королева и ее муж Тарзан, представитель цирковой династии Эдгард Запашный, Виктор Дробыш и другие.

Сам Манукян заявил, что считает Пригожина правым в этой истории. По словам блогера, «сегодня позиция «у меня все хорошо и лучше я помолчу» не выдерживает никакой критики».