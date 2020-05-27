Сенаторы Климов и Морозов объяснили, как поправки в Конституцию РФ защитят россиян

Москва, 27 мая. Необходимость внесения поправок в Конституцию РФ объясняется тем, что они способны пресечь любые попытки посягательства на Крым, Калининград и Курилы. Об этом сообщили члены Совета Федерации Андрей Климов и Олег Морозов.

Одна из поправок, вносимых в основной закон государства, касается формулировки части 2 статьи 67. В ней говорится об обеспечении защиты суверенитета и территориальной целостности страны. Как пояснил Климов, Конституция РФ пишется не с прицелом на сегодня, она пишется «про вечность, про всегда».

«Именно для этого и необходимо данное изменение – чтобы не было ни у кого и никогда на эту тему идей. Поправка направлена на выполнение важнейшей задачи – защиту государственного суверенитета и предотвращение вмешательства во внутренние дела нашей страны», — приводит слова Андрея Климова издание «ПолитРоссия».

В связи с этим, поправки могут обеспечить стабильное будущее для россиян, проживающих в Крыму, на Курилах, в Калининграде. Дело в том, что на все эти территории немало претендентов, однако Россия не планирует их отдавать. Потому поправки в основной закон страны обеспечат жителям данных регионов уверенность в завтрашнем дне.

Как отметил сенатор Олег Морозов, стимулом для их создания стали притязания Японии на Курильские острова, а также возникшая в последнее время тема Калининграда как якобы «острого ножа в спину Европы», поясняет член Совфеда. При этом он подчеркивает, что над поправками работали не только политики, но и представители других социальных сред.

Другой не менее важной поправкой называются изменения в статье 79, которая говорит о приоритете Конституции РФ над международным правом. В частности, после принятия данных изменений, Россия получит возможность не выдавать своих граждан на международные судилища. При этом Климов отмечает, что приоритет национального права над международным не означает отказ РФ от соглашений с другими странами.

Напомним, ранее член рабочей группы по внесению поправок Екатерина Лахова пояснила, как поправки в Конституцию РФ о поддержке института семьи и брака защитят традиционные ценности.