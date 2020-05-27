«Оппозиционеры» проигнорировали последние заседания по делу «Сети»

Москва, 27 мая. Судебные заседания по делу террористической группировки «Сеть», запрещенной в РФ, возобновились в Санкт-Петербурге. На фоне версии об убийстве членами организации двух человек интерес к процессу сошел на нет.

Так называемые «оппозиционные» издания стали уделять делу гораздо меньше внимания. Лишь некоторые либеральные СМИ продолжают поддерживать обвиняемых, в том числе и «Новая газета», которой всегда была близка тема терроризма, передает «Политика сегодня».

«Медиазона» также продолжает освещать дело «Сети», при этом публикуя мельчайшие подробности быта подследственных. Так, главред издания Сергей Смирнов сообщал, чем обвиняемые обедают, что вызвало ожидаемую иронию у подписчиков. Один из них в насмешку даже придумал новое название для СМИ – «Фудзона».

Кроме того, в защиту членов «Сети» вновь высказался «оппозиционер» Дмитрий Гудков, который ранее отметился оправданием опасных преступников, в том числе «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева. Гудков высказал мнение, что дело распадается, в связи с чем в процессе появился секретный свидетель.

По большому счету это практически весь список СМИ и блогеров, которые активно освещали последние судебные слушания. Примечательно, что тему проигнорировали блогер Алексей Навальный, его соратница Любовь Соболь, а также глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.