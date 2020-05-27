Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье

Грозный, 27 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров более часа отвечал на вопросы в прямом эфире в Instagram. На самый популярный вопрос политик ответил коротко: «Здоров».

В своем Telegram-канале Кадыров сообщил, что ранее принял участие в прямом эфире, который организовал на своей странице в Instagram его помощник, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

«Я более часа отвечал на многочисленные актуальные вопросы, которые поступали в онлайн от людей со всего мира, а также обсудил самые наболевшие темы, развеял слухи, которыми наполнилось интернет-пространство на время моего отсутствия в выходные дни», — сообщил политик.

Он выразил уверенность, что все заинтересованные стороны получили ответы на интересующие вопросы.

«Больше всего всех интересовал один вопрос. Отвечаю: здоров», — подытожил Кадыров.

Напомним, 21 мая в Сети появилась информация о том, что Кадыров якобы госпитализирован в Москве с подозрением на COVID-19. В тот же день Дудаев опроверг сообщения. Позже гендиректор ФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров также заявил, что Кадыров находится в Чечне в добром здравии.

Во вторник Кадыров в Грозном провел совещание оперативного штаба по COVID-19. По словам политика, в целом, ситуация в больницах, а также в сфере экономики Чечни стабилизировалась. Он выразил уверенность, что «скоро ситуация не только в регионе, но и в целом по России изменится в лучшую сторону».