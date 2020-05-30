Путин предложил Совбезу обсудить решение ряда стран открыть границы в условиях пандемии

Москва, 30 мая. Еще не все россияне, застрявшие за границей из-за пандемии, вернулись в Россию, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза РФ в режиме онлайн.

«По имеющейся информации, мы еще не всех вывезли наших граждан, которые хотели бы выехать на родину, в Россию, но застряли за границей в связи с ограничениями, связанными с пандемией», — заявил Путин.

Глава государства предложил обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России. Путин отметил, что некоторые страны, экономика которых зависит от туризма, решили открыть границы.

«Нам надо обсудить все, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас», — добавил президент РФ.

С начала марта, когда были запущены вывозные рейсы для застрявших из-за закрытых границ туристов, в Россию вернулись более 240 тысяч граждан РФ. На данный момент за рубежом остаются более 25 тысяч россиян, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что в ближайшие дни состоятся еще 10 вывозных рейсов.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 5,5 миллиона человек.

Правительство РФ в начале апреля выделило 500 млн рублей на помощь россиянам, застрявшим за границей. Деньги расходуются на оплату мест временного проживания туристов, питание и неотложные нужды. В начале мая кабмин выделил на эти нужды еще 500 млн рублей, в середине мая – 900 млн рублей.