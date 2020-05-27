Госдума обсудит, как противостоять фейкам о ситуации с коронавирусом в России

Москва, 27 мая. Факты распространения в СМИ недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в России будут обсуждаться комиссией Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ. Об этом сообщает пресс-служба комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Двадцать восьмого мая состоится заседание комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. На заседании планируется обсудить выявленные в ходе мониторинга факты распространения в зарубежных СМИ недостоверной информации о России, в том числе в связи с пандемией коронавируса, а также законодательные инициативы комиссии, направленные на создание дополнительных мер по противодействию вмешательству во внутренние дела России», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что ряд СМИ в последнее время публиковал фейки о положении дел в России на фоне пандемии коронавируса. Одним из таких изданий стала «Новая газета». Например, в апреле она выпустила материал «Смерть от коронавируса – меньшее зло», в котором обвинила власти Чечни в том, что они якобы преследуют зараженных коронавирусом и пытаются скрыть истинное положение дел.

На данный фейк сразу же отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал материал «откровенной ложью» и обвинил издание в сотрудничестве с западными спецслужбами.

Кроме того, ранее была опубликована скандальная статья о «принудительной эвтаназии». Недостоверные данные вышли из-под пера корреспондента издания «Север.Реалии» Татьяны Вольтской. Сославшись на анонимного сотрудника некоей больницы в Петербурге, она громко сообщила о том, что медики якобы вынужденно отключают пациентов от аппаратов ИВЛ из-за нехватки сил и средств для борьбы с COVID-19.