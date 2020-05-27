Эксперт объяснил, почему украинские власти поддерживают националистов

Санкт-Петербург, 27 мая. Крым шел к отделению от Украины очень давно. Достичь цели удалось, когда крымчане почувствовали поддержку России. Об этом заявил председатель региональной национально-культурной автономии евреев Крыма Анатолий Гендин во время онлайн-эфира на тему «Преследование этнических меньшинств и государственный национализм на Украине», проводимого Медиагруппой «Патриот».

Гендин затронул тему притеснения национальных меньшинств на Украине. При этом он подчеркнул, что «ультраправый национализм всегда опасен». Несмотря на то, что украинские власти говорят, что националистов в стране не много, власть решает свои политические вопросы, опираясь на националистов. Именно поэтому они их и поддерживают.

Модератор дискуссии поинтересовался у Гендина, какую роль сыграло в отделении Крыма ультраправое меньшинство, действительно ли такое решение было принято, чтобы защитить себя.

«Крым шел к отделению очень давно. Мы пытались это сделать в 90-х годах. Но тогда президент Ельцин нас не поддержал. А сейчас, когда мы знали, что у нас будет поддержка, мы встали все вместе. Поэтому даже те, кто пытался к нам приехать, останавливались по дороге и решили, что лучше с народом не связываться», — заявил Гендин.

Комментируя контакты еврейских общин Крыма и Украины, Гендин вспомнил об «интересном случае», который произошел в феврале этого года. По его словам, тогда глава департамента полиции города Коломый Ивано-Франковской области написал письмо руководителям национальных общин, чтобы те предоставили контакты всех членов общины. Но в итоге ситуация разрешилась, его уволили и принесли извинения. Сейчас вопросом занимается следователи. Сам он объяснял попытку составления такого «расстрельного списка» запросом из Интерпола, из отдела, который занимается розыском террористов в этнических группах.

Говоря о притеснении на Украине этнических меньшинств, Гендин отметил, что не видит, что ситуация в стране меняется к лучшему. Политика президента Украины Владимира Зеленского продолжает политику Петра Порошенко.

Более того, западные правозащитные организации проявляют в данном случае двойные стандарты, потому что Украину поддерживают США.