В Совфеде отреагировали на слова Африкома о поставках Россией Миг-29 в Ливию

Москва, 27 мая. Заявление главы Африканского командования ВС США (АФРИКОМ) о поставках Россией истребителей МиГ-29 больше похоже в Ливию на какую-то глупость, заявил глава комитета по обороне и безопасности Совфеда, бывший главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев.

«Если в Ливии и есть самолеты, то они не российские, а советские. Точно так же американцы по всему миру активно продавали и продают свои снимаемые с вооружения F-16», — заявил Бондарев.

Сенатор объяснил, что, встретив в небе F-16, никто не скажет, что они американские. Они могут быть турецкими, израильскими или итальянскими. Бондарев усомнился, что командующий АФРИКОМ не знает этого.

«То ли не разобрался. Или его просто использовали», — добавил Бондарев.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Россия не отправляла в Ливию военных. По его словам, в Совет Федерации не поступал запрос о даче согласия на отправку военных в североафриканскую страну. Сенатор подчеркнул, что все эти обвинения в адрес России голословны и являются попыткой компрометации России на мировой арене.