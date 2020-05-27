Пегов рассказал, как западные спецслужбы планировали трагедию малайзийского Boeing

Киев, 27 мая. Падение малайзийского Boeing MH17, потерпевшего крушение над Донбассом, было совместной спецоперацией украинских, американских и голландских спецслужб. Об этом рассказал военный корреспондент, писатель Семен Пегов на встрече с журналистами.

Как отмечает эксперт, трагедия MH17 произошла в разгар боевых действий на границе Украины. Несмотря на то, что с того момента прошло шесть лет, следствие так и не пришло к истине. По его мнению, это была совместная спецоперация украинских, американских и голландских спецслужб.

«У них стояла задача, чтобы Boeing упал на тот кусочек территории, который находился под контролем именно Донецкой Народной Республики, чтобы затруднить реальное расследование этого инцидента», — цитирует Пегова Новостное агентство «Харьков».

Он считает, что зарубежными спецслужбами была рассчитана точная траектория осколков и сделан вывод, что самолет сбили из ракетного комплекса. Но не из ЗРК «Бук», а из украинского ЗРК С-125 «Печора-2М». При этом он приводит версию, что в носовой части самолета находилось большое количество батареек, которые воспламенились после удара. Также сразу несколько очевидцев видели в небе рядом с самолетом американские истребители. Исходя из этого, Пегов считает, что у организаторов трагедии было три варианта событий.

«Если бы один не сработал, сработало бы взрывное устройство, не сработало бы взрывное устройство, сработали бы самолеты. Задача состояла именно в том, чтобы на международном уровне подставить Донецкую Народную Республику и Россию», — сказал он.

Напомним, ранее политолог Владимир Корнилов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Украина должна быть привлечена к ответственности за крушение малайзийского Boeing-777 в 2014 году.