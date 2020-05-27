Экономист Хазин нашел связь между истерией Запада из-за итогов войны и геополитикой

Москва, 27 мая. Экономист Михаил Хазин обратил внимание на связь между истерией западных политиков из-за вопроса о Великой Отечественной войне и текущими тенденциями в геополитике.

По словам экономиста, Запад отказывается выполнять свои обязательства перед Россией, на что в Москве неоднократно обращали внимание. Однако в Европе и США отмахиваются от претензий, лишь вспоминая об обязательствах России.

Экономист считает, что ситуация стала постепенно меняться. Если раньше существование таких союзов, как ЕС и НАТО, не подвергалось сомнению, то теперь звучат заявления о «смерти мозга» таких образований. На этом фоне все перспективнее выглядит концепция евразийской экономической зоны от Лиссабона до Владивостока.

«И вопрос в том, кто войдет в евразийскую экономическую зону, валютную зону. С большой вероятностью войдут Япония, Турция и Иран», — сказал Хазин в комментарии «Правде.ру».

Хазин не исключил, что подобные изменения могут произойти и в отношениях Запада к Великой Отечественной войне. Экономист отметил, что геополитические тенденции провоцируют истерию в Европе и США, когда речь заходит о войне. Хазин уверен, что в будущем эта ситуация может сильно поменяться, пишет «Политпазл».

Ранее Хазин выразил мнение, что мировой кризис приведет к новому переделу мира, что позволит России отодвинуть границу между Западом и Востоком и фактически установить господство в Европе. Об этом свидетельствуют, как считает Хазин, заявления Италии и Германии, которые говорят, что пора выходить из Евросоюза. По его мнению, такие взгляды царят в этих странах, поскольку они не хотят «кормить окраины».