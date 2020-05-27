Украина потеряет Львов и Закарпатье, если продолжит политику дискриминации меньшинств

Москва, 27 мая. Украина может потерять свои территории, если не изменит отношения к национальным меньшинствам. Такую точку зрения в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» высказала член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

По ее словам, в Киеве всегда прекрасно отдавали себе отчет в том, что Крым, по сути, является российским. По этой причине национальная политика властей была направлена исключительно на защиту украиноязычного населения. При этом дискриминация русского языка затрагивает и другие народы.

«На Украине ущемляют права русскоязычного населения, ведь там на русском говорят и другие меньшинства. Именно поэтому против скандального закона о языке высказались Польша и Венгрия. Говорить, что Украина самостоятельна, невозможно. Украины как государства нет», — заявила Ковитиди, имея в виду, что страна фактически управляется извне.

По мнению сенатора, если Киев не пересмотрит свою национальную политику, то Украина может остаться без Львова и Закарпатья. Страна уже лишилась множества природных богатств, распроданных за бесценок. В качестве примера, она привела закарпатские леса, которые в настоящее время нещадно вырубаются.