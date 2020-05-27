Американская журналистка заявила, что скоро все боевики из ССА окажутся в Ливии

Вашингтон, 27 мая. Американская журналистка Линдси Снелл в интервью курдскому изданию Peyama Kurd заявила, что по информации от военных источников в Дамаске, большая часть ССА окажется в Ливии в ближайшем будущем.

«Изменение ситуации в Ливии — это результат того, что Турция отправляла тысячи сирийских наемников и поставляла оружие в больших количествах, нарушая эмбарго ООН. ЛНА не отступила, но взяла паузу для того, чтобы пересмотреть свою стратегию, поскольку ситуация в регионе изменилась. Турция нацелилась на линии снабжения ЛНА в конце прошлого месяца», — утверждает Линдси Снелл.

По словам американской журналистки, есть бесконечное количество доказательств тому, что Турция отправила несколько тысяч сирийцев в Ливии. Она отметила, что лично разговаривала с сирийскими наемниками, которые появились в стране с помощью посредничества Анкары и теперь сражаются на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Снелл утверждает, что Турция систематически накапливала силы в сельской местности на западе провинции Алеппо и в провинции Идлиб, а сейчас всех этих людей переводит в Ливию, однако учитывая ситуацию на фронте, это абсолютно нецелесообразно — в Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) сообщали об увеличении количества погибших в рядах сирийских наемников, перебрасываемых в Ливию Анкарой. Согласно последним данным, предоставленным источниками SOHR, 223 человека погибли в ходе боестолкновений с силами Ливийской национальной армии (ЛНА). Это провоцирует разногласия между полевыми командирами из столицы и сирийскими наемниками.

Кроме того, ранее официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари на пресс-конференции представил наглядные примеры путей, как Турция перебрасывает оружие в Ливию. На видеозаписи с камеры наблюдения, установленной на турецком MRAP Kirpi, был запечатлен путь транспортировки бронемашины из порта «Измир» (Турция) в порт «Триполи», что говорит о нарушении оружейного эмбарго ООН со стороны Анкары.

На другой видеозаписи журналистам продемонстрировали видеозаписи тренировок боевиков ПНС и сирийских наемников — обучение проводилось турецкими офицерами. В целом в настоящее время известно о более чем 17 000 боевиков, переброшенных в Ливию Анкарой.