Минздрав РФ не будет включать в статистику носителей коронавируса без симптомов

Москва, 27 мая. Минздрав РФ рекомендовал в случае протекания COVID-19 без симптомов оценивать состояние пациента как носительство и не включать его в статистику заболеваемости. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8 [Вирусоносительство возбудителя COVID-19]», — говорится в документе.

Ранее Минздрав РФ утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом нового типа в зависимости от степени тяжести. В ведомстве рассказали, что пациентов с COVID-19 отправят в больницу в том случае, если у них подтвержден диагноз. Кроме того, госпитализировать нужно людей с подозрением на коронавирус в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Как уточнили в Минздраве, если человек лечится дома и у него в течение трех дней температура не опускается ниже 38,5 градуса, его должны положить в клинику как пациента в состоянии средней тяжести. Также госпитализации подлежат все пациенты с коронавирусом, которые относятся к группе риска.