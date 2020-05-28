Сирия, 28 мая. ВС Турции понесли потери в результате взрыва на шоссе М-4. Пентагон отрицает факт нападения на американских военных в Дейр-эз-Зоре. Склад боевиков запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» был подорван на западе Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили разведывательные вылеты в Ракке.

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обследовали пустынные районы в Западном Дейр-эз-Зоре; обменивались ударами с террористами на западе Алеппо; обнаружили тайник боевиков на юге Идлиба

Протурецкие силы: пережили междоусобные стычки в городе Джараблус на северо-востоке Алеппо.

ВС Турции: понесли потери в результате взрыва на шоссе М-4 в Идлибе; заявили о выявлении СВУ курдских боевиков на севере САР.

Курдские вооруженные бандгруппы: потеряли одного из своих боевиков в Африне; задержали сирийца во время рейдов в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре; продлили комендантский час на северо-востоке САР.

Соединенные Штаты: опровергли сообщения об атаке на свой военный конвой в Дейр-эз-Зоре; переправили партию оборудования и стройматериалов из Ирака в Хасаку.

Международная коалиция: заявила об уничтожении высокопоставленного боевика ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Военная полиция РФ: совместно с ВС Турции осуществила патрулирование шоссе М-4 в Идлибе.

Провинция Алеппо

В городе Джараблус на северо-востоке провинции снова произошли междоусобные стычки между поддерживаемыми Анкарой формированиями. Об этом сообщил Twitter-канал (NotWoofers). Предполагается, что причиной вооруженного конфликта стало несогласие в распределении зон влияния. В результате беспорядочной стрельбы пострадали несколько гражданских лиц, включая ребенка.

В Африне продолжились вылазки курдских боевиков, действующих в составе формирования «Силы освобождения Африна». Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщил, что в результате одного из последних налетов был убит один из членов группировки по имени Мазлум Сило. Никаких подробностей о его смерти до сих пор не поступало.

В южных районах и пригородах административного центра провинции завершились подрывные работы, осуществляемые армянскими саперами. По информации Центра гуманитарного разминирования (ЦГР) Армении, удалось зачистить 51 квадратный метр территории, а также демонтировать около 200 СВУ, оставленных террористами.

Во второй половине дня возобновились взаимные обстрелы между правительственными войсками и боевиками незаконных бандгрупп на западе региона. Интернет-портал Masar Press Agency передавал, что ответным обстрелам сил САР подверглись позиции террористов на окраинах населенных пунктов Кафр-Умма и Такад.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки стало известно о нападении на колонну военных США в Восточном Дейр-эз-Зоре. Информационный портал SANA News передавал, что в результате налета были ранены три солдата ВС США, а также пятеро курдских боевиков. Атака имела место у населенного пункта Рувайшид. Представители Пентагона отказались признать факт нападения, заявив о несоответствии этих сообщений действительности.

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) возобновили рейды в провинции. Twitter-канал (Sada_AlSharqieh) передавал, что членами группировки был задержан один из жителей города Аль-Бусейра. Его обвинили в причастности к шпионажу в пользу иранской разведки.

Источники, связанные с международной коалицией, между тем заявили об уничтожении одного из высокопоставленных террористов «Исламского государства»1. Сообщалось, что боевик по имени Мутаз аль-Джабури, занимавшийся организацией террористической деятельности в Сирии и Ираке, был нейтрализован благодаря информации, полученной от одного из ранее задержанных джихадистов.

В свою очередь правительственные войска и их союзники продолжили мониторинг районов пустыни Бадия аш-Шам на западе провинции. Военный источник в сети Telegram (Oleg_Blokhin) передавал, что операция проводилась западнее города Меядин.

Провинция Даръа

В Даръа накануне вновь фиксировались вылазки неизвестных. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), сперва произошло нападение в квартале Даръа аль-Балад, где во время беспорядочной стрельбы погибла девочка. Другой налет имел место в населенном пункте Инхиль севернее административного центра провинции — там был убит бывший боевик, примирившийся с властями САР еще летом 2018 года.

Во второй половине дня связанные с «Исламским государством» медиапорталы также заявили о вылазке террористов на северо-востоке региона. Сообщалось об атаке террористов на шоссе Аль-Мусейфра — Умм Валяд, жертвами которой якобы стали двое сирийских военнослужащих.

Провинция Идлиб

Накануне произошел взрыв хранилища оружия и боеприпасов, которое находилось западнее города Джиср аш-Шугур. В результате не менее шести боевиков были убиты, еще несколько пострадали. Кроме того, ранения получили двое турецких военных, которые были эвакуированы вертолетом. Еще одна бомба была позже обнаружена на трассе М-4. Отмечалось, что она была замаскирована под камень.

Вдоль трассы М-4 прошел еще один этап совместного патрулирования ВС Турции и военной полиции РФ. Военный источник в Telegram (NovostiDamask) сообщал, что объединенные войска действовали под прикрытием российской авиации в рамках соглашения от 5 марта.

Во время обследования южных районов провинции, перешедших под контроль САА в феврале, удалось обнаружить тайник террористов. Отмечалось, что из схрона были извлечены несколько единиц оружия и обломки турецких дронов.

Провинция Ракка

На юге провинции состоялись разведывательные вылеты ВКС России. Twitter-канал (NPA_English) передавал, что российские самолеты осуществляли мониторинг обстановки в районах, контролируемых террористами «Исламского государства».

В административном центре провинции произошло убийство ребенка. Информагентство SOHR передавало, что тело мальчика находилось в заброшенном строении. При этом у него отсутствовали несколько органов. О предполагаемых преступниках пока ничего неизвестно.

Турецкое Минобороны сообщило об обнаружении СВУ в сельскохозяйственном районе на севере САР. В установке бомбы обвиняются члены курдских бандгрупп, преследующих цель дестабилизации обстановки в зонах контроля ВС Турции и их союзников.

Провинция Хасака

Курдская автономная администрация северо-востока Сирии заявила о продлении комендантского часа из-за пандемии коронавируса. Telegram-канал (NovostiDamask) передавал, что действие ограничений продлится вплоть до 5 июня.

В провинцию прибыл очередной американский конвой. По информации новостного агентства SANA News, несколько грузовиков со стройматериалами и оборудованием въехали на территорию САР через пункт пропуска «Аль-Валид» и направились в сторону соседней провинции Дейр-эз-Зор, где расположены крупнейшие военные базы США.

1 Организация запрещена на территории РФ.