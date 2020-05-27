Дневник офицера СС указал место хранения десятков тонн нацистского золота

Москва, 27 мая. Двадцать восемь тонн золота нацистской Германии стоимостью более миллиарда фунтов стерлингов могут храниться под средневековым польским замком. Предположительное место хранения клада было упомянуто в дневнике офицера СС. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследователей польско-немецкого фонда «Силезский мост».

Считается, что тайник с золотыми слитками, ювелирными изделиями и монетами находится на глубине 200 футов (почти 61 метр) у основания разрушенного ствола скважины на территории дворца Хохберг, недалеко от города Вроцлав.

Исследователи из фонда «Силезский мост» утверждают, что клад был захоронен в последние дни Второй мировой войны вместе с трупами нескольких свидетелей. Предполагается, что под замком хранятся, среди прочего, ценности богатых местных жителей, которые передали их солдатам СС в регионе для сохранности по мере продвижения Красной армии в 1945 году.

Если утверждение верно, то сокровище может стоить до 1,25 млрд фунтов стерлингов по сегодняшним ценам. Это порядка 109,1 млрд рублей.

Роман Фурманияк, глава фонда, который отследил местонахождение клада, сказал, что он обнародует результаты с попыткой оказать давление на правительство в проведении расследования. Он представил дневник, который, как он утверждает, был заверен в Германии, в Министерстве культуры Польши в прошлом году, но им еще предстоит его проверить.

Планирование и финансирование раскопок без предварительного разрешения правительства провести невозможно.

На 75-й странице дневника, которая начинается с указания идентификационных номеров солдат 453 и 219, содержатся следующие записи:

«Большое спасибо г-ну Грундманну. Мы встретились во дворце семьи Хохберг… Доктор Грундманн и его люди уже подготовили на территории дворца глубокий колодец… Внизу в ящиках находилось следующее: ювелирные изделия, монеты и слитки, многие из них были повреждены, у них были следы стрельбы… После того, как мы все закончили, колодец взорвали, залили и накрыли… Господин Грундманн очень хороший организатор. После доставки этих 28 тонн полевые жандармы были отосланы, их местонахождение «Да хранит их Бог» неизвестно».

Издание отмечает, что Гюнтер Грундманн был консерватором наследия для немцев в Нижней Силезии до и во время войны. В 1942 году, опасаясь воздушных налетов, ему было поручено каталогизировать обширные художественные фонды музеев, учреждений, а также частных коллекций Рейха. К середине 1944 года он спрятал предметы в своем списке примерно в 74 местах в Нижней Силезии.

Как утверждает Фурманияк, дневник был написан офицером СС Эгоном Олленхауэром, который обеспечил связь между офицерами СС, скрывающими сокровища, и состоятельными членами СС и их семьями, которые владели ценностями.