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В Совфеде объяснили, кого затронут новые меры поддержки россиян

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Сенатор Святенко объяснила, кого затронут новые меры поддержки россиян

Предложенные министерством труда и соцзащиты меры поддержки россиян затрагивают тех граждан, которые «выпадали» из предыдущих пакетов помощи, но крайне нуждаются в ней. Об этом рассказала глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Минтруд предложил новые шаги по поддержке населения в связи с пандемией COVID-19. Ведомство предложило увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза сроком на три месяца; выплатить пособия индивидуальным предпринимателям, которые были вынуждены закрыть свое дело; а также распространить доплату в размере 3000 рублей для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта. Президент России Владимир Путин поддержал меры, предложенные министерством.

Сенатор Инна Святенко объяснила, почему этот пакет помощи гражданам оказался крайне востребован.

иСенатор Святенко объяснила, кого затронут новые меры поддержки россиян

«Целый ряд граждан России выпадал из мер социальной поддержки, хотя люди очень в них нуждались. Сегодня коснулись вопроса тех, кто является индивидуальным предпринимателем. Многие из этих людей потеряли свою работу, и им необходима государственная поддержка. Также коснулись проблемы граждан, кто, к сожалению, работал без трудовых договоров, и поэтому не мог получить статус безработного. Но это не значит, что у них есть какие-то дополнительные финансовые возможности. Поэтому сегодня были обозначены те меры поддержки, которые нужны адресно тем, кто сейчас уже остро чувствует необходимость в помощи», — сказала Инна Святенко в комментарии ФАН.

Кроме того, Минтруд предложил организовать обучение для россиян, которые из-за пандемии оказались под угрозой увольнения, и тех, кто состоит на учете в центре занятости. Глава ведомства Антон Котяков сообщил, что ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран. По мнению Инны Святенко, предложенная мера по обучению поможет людям найти рабочие места и стать востребованными на рынке труда.

«Многие эксперты говорят, что мы должны осознать: мир станет другим. Он действительно станет другим. Многие, в том числе работодатели, пересмотрели, как организована их работа. Наверняка понадобятся специалисты чуть других профилей. Возможно, больше будет тех, кто может работать дистанционно, и межотраслевые специальности будут более востребованы. Поэтому уверена, что вопросы, связанные с обучением, крайне важны. Они дадут тот выход из ситуации с безработицей, который даст людям реальную возможность обрести как можно быстрее работу и организовать рабочие места», — подытожила сенатор.

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