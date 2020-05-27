В Совфеде объяснили, кого затронут новые меры поддержки россиян

Предложенные министерством труда и соцзащиты меры поддержки россиян затрагивают тех граждан, которые «выпадали» из предыдущих пакетов помощи, но крайне нуждаются в ней. Об этом рассказала глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ранее Минтруд предложил новые шаги по поддержке населения в связи с пандемией COVID-19. Ведомство предложило увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза сроком на три месяца; выплатить пособия индивидуальным предпринимателям, которые были вынуждены закрыть свое дело; а также распространить доплату в размере 3000 рублей для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта. Президент России Владимир Путин поддержал меры, предложенные министерством.

Сенатор Инна Святенко объяснила, почему этот пакет помощи гражданам оказался крайне востребован.

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«Целый ряд граждан России выпадал из мер социальной поддержки, хотя люди очень в них нуждались. Сегодня коснулись вопроса тех, кто является индивидуальным предпринимателем. Многие из этих людей потеряли свою работу, и им необходима государственная поддержка. Также коснулись проблемы граждан, кто, к сожалению, работал без трудовых договоров, и поэтому не мог получить статус безработного. Но это не значит, что у них есть какие-то дополнительные финансовые возможности. Поэтому сегодня были обозначены те меры поддержки, которые нужны адресно тем, кто сейчас уже остро чувствует необходимость в помощи», — сказала Инна Святенко в комментарии ФАН.

Кроме того, Минтруд предложил организовать обучение для россиян, которые из-за пандемии оказались под угрозой увольнения, и тех, кто состоит на учете в центре занятости. Глава ведомства Антон Котяков сообщил, что ситуация на рынке труда России лучше, чем в ряде развитых стран. По мнению Инны Святенко, предложенная мера по обучению поможет людям найти рабочие места и стать востребованными на рынке труда.