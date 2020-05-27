Турция организовала «воздушный мост» между Стамбулом и Триполи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпринимает шаги по увеличению своего военного контингента в Ливии путем организации воздушного моста между Стамбулом, Триполи и Мисуратой. Об этом сообщает Africa Intelligence.

Как сообщают журналисты Africa Intelligence, с 23 мая самолеты Hercules C-130 из 222-й транспортной эскадрильи ВВС Турции совершают полеты в Триполи и Мисурату — раньше львиная часть военной помощи доставлялась из Турции по морю.

Воздушный мост между Турцией и участками, контролируемыми в Ливии так называемым Правительством национального согласия (ПНС), — это способ Анкары обойти морскую блокаду, которую планирует ввести ЕС. Напомним, Евросоюз ввел мониторинговую миссию IRINI для мониторинга за соблюдением оружейного эмбарго ООН.

С первых дней работы миссии наблюдатели зафиксировали турецкое судно в территориальных водах Ливии — ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что 27 апреля был замечен корабль, перевозивший военную технику для боевиков так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Правительство Файеза Сарраджа с самого начала негативно высказывалось о европейской миссии, так как для ПНС это означало бы создание существенных препятствий в получении военной поддержки из Анкары. Так министр иностранных дел ПНС Ливии Мухаммад Сияла выразил недоверие к европейской миссии, утверждая, что новый план ЕС по надзору за соблюдением эмбарго ООН игнорирует воздушные пространства и восточные сухопутные границы Ливии, через которые «перевозят оружие и оборудование для поддержки сил Хафтара». 2 апреля Сияла направил в Совбез ООН письмо, в котором указал, что ПНС якобы имеет право «защищать» Ливию в открытых альянсах «через прозрачные каналы». Таким образом он признал, что европейская миссия будет мешать режиму Сарраджа в Ливии. Однако само по себе ПНС утратило легитимность по Схиратским соглашениям и потому не уполномочено заключать каких-либо сделок и соглашений, а уж тем более — привлекать другие страны для разрешения внутреннего кризиса..

ФАН уже не раз публиковал доказательства поставок вооружения и наемников из Турции в Ливию, однако от Европы на этот счет пока что не было официальных заявлений, за исключением отдельных высказываний от правительства Греции. 19 апреля греческий Генштаб Национальной обороны сообщил, что 11 их военных самолетов перехватили эскадрилью турецких истребителей F-16. Это случилось после того, как 16 турецких истребителей пересекли воздушное пространство Греции и Ливии над водами Средиземного моря.

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари опубликовал наглядные примеры нарушения Турцией эмбарго ООН, которые позволяют отследить до мелочей действия Анкары в Ливии — записи с камер видеонаблюдения, установленных на турецком MRAP Kirpi, который захватили военнослужащие ЛНА. На видео зафиксирован путь транспортировки бронемашины из порта «Измир» (Турция) в порт «Триполи», что является прямым доказательством нарушения оружейного эмбарго ООН со стороны Анкары.

Еще одна видеозапись подтвердила присутствие сирийских наемников и турецких военнослужащих в Ливии, сражающихся на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС): на видео турецкие офицеры проводили тренировку для местных террористов и сирийцев. В настоящее время известно, что Турция перебросила в Триполи более 17 000 боевиков.

Не прекратились поставки вооружения и наемников, даже несмотря на угрозу распространения пандемии COVID-19. В апреле спецслужбы ЛНА отследили отправку 1 500 террористов в порт «Триполи», еще несколько поставок были произведены 9 и 10 апреля.

Одна из самых масштабных поставок оружия была зафиксирована в феврале — со ссылкой на источники ливийские СМИ сообщали о прибытии турецкого судна в порт Мисураты. На корабле находилось около 100 тонн оружия и различных боеприпасов, а также новое для этих широт вооружение страшной силы: четыре танка Leopard 1T, две РСЗО Т-300 Kasirga, 10 бронемашин ARMA и 10 машин ACV-15.

Своих амбиций относительно Ливии в Турции не скрывают — по словам командующего Западным военным округом сил Ливийской национальной армии (ЛНА) Идриса Мадиа, протурецкие боевики в настоящее время работают над оснащением базы Аль-Ватыя, расположенной к юго-западу от Триполи.

Свои действия Эрдоган оправдывает соглашениями о сотрудничестве и демаркации морских границ, заключенными в прошлом году с главой ПНС Ливии Файезом Сарраджем, однако эти документы не были признаны международным сообществом.