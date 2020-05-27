Донбасс сегодня: Киев стягивает гаубицы к ДНР, восемь бойцов ВСУ подорвались в ЛНР

Донбасс, 27 мая. Армия Украины несет большие небоевые потери. В одном из десантных батальонов ВСУ более половины бойцов сидят на наркотиках. Коммунист рассказал о ситуации на территории «спокойной» Украины. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины стреляли дважды — оба раза по поселку Старомихайловка на западе Донецка. Огонь открывался из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов и стрелкового оружия.

В нескольких жилых районах на территории Донецкой области, подконтрольной войскам Киева, разведка Народной милиции ДНР выявила расположение нескольких десятков единиц запрещенной военной техники — от БМП до крупнокалиберных гаубиц.

Параллельно со стягиванием техники к линии соприкосновения ВСУ ведут борьбу с беспилотниками ОБСЕ, чтобы те не зафиксировали нарушения Минских соглашений украинской стороной. В районе Константиновки Донецкой области отмечена работа украинских станций радиоэлектронной борьбы, с помощью которых подавляется сигнал управления иностранных беспилотников.

Офицер ВСУ подсадил на наркотики большую часть батальона

Спикер Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал о том, как из-за командира батальона 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ личный состав всей части подсел на наркотики. В указанную бригаду прибыла комиссия штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», которую возглавил сам командующий ОТГ генерал Петр Ромигайло.

Причиной работы высокой комиссии стало выявление организованной преступной группы, зарабатывающей деньги на сбыте наркотиков личному составу бригады. Запрещенные вещества поставлялись контрабандными каналами из западных областей страны. Возглавлял группировку комбат бригады, который, помимо продажи наркотиков местному населению, способствовал распространению амфетамина среди сослуживцев.

Служба правопорядка украинской армии установила, что наркотики употребляет около 60% военнослужащих подразделения. На передовых позициях батальона из-за передозировки зафиксирована гибель солдата Панаренко. Его сослуживцу прапорщику Черниенко повезло больше — его успели откачать. Силовыми ведомствами ведется расследование.

Небоевые потери ВСУ

Но основные потери в украинской армии происходят все-таки не из-за наркотиков, а по причинам хаотичного минирования местности и низкого уровня профессиональной подготовки. Большую роль также в этом играют и приказы командования.

В Луганской области, по информации Народной милиции ЛНР, за последние четыре дня на украинских минах подорвались восемь бойцов противника. Трое из них погибли, пятеро ранены. Подрывы произошли во время минирования местности по заданию командования штаба ОТГ «Север». Все потери совершены в подразделениях 25-й и 93-й бригад ВСУ, которым даже не предоставили карты ранее установленных минных полей и заграждений.

Коммунист рассказал о коронавирусе в ГПСУ и беспределе СБУ

Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев с позывным Коммунист поделился с корреспондентом ФАН новой информацией о деятельности украинских спецслужб и не только. Он рассказал, что коронавирус косит не только рядовой и офицерский составы в зоне силовой операции в Донбассе, но и штабных тыловиков в Киеве.

К примеру, в администрации Государственной пограничной службы Украины уже инфицировано около 50 человек. В число зараженных вошли десять начальников управлений и три директора департаментов ГПСУ — генерал-майор Леонид Баран и полковники Игорь Набок и Андрей Вихтюк. В то же время украинское руководство скрывает истинные масштабы эпидемии в стране.

Офицер луганской полиции рассказал корреспонденту ФАН, что благодаря социальным сетям им получена информация о жалобах офицеров Киевской таможни на незаконные действия сотрудников СБУ. Жалобщики пишут, что представители украинской спецслужбы взяли под полный контроль таможню, сами устанавливают цены на «услуги», сами получают деньги с «клиентов», а таможне и пограничникам только отдают приказы на пропуск определенных лиц.

При этом те, кого крышуют сотрудники спецслужбы, — контрабандисты янтаря и тяжелых наркотиков. Киселев предоставил пофамильный список преступников в погонах — это сотрудники управления СБУ по Киеву и области Геннадий Кищенко, Петр Колодчик и Андрей Наумец. Все перечисленные — в звании майоров.