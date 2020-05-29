Евдокия Свистунья: что за праздник, традиции, приметы и заговоры, что нельзя делать 30 мая

На Руси праздник, носивший название Евдокия Свистунья, отмечали дважды. В марте церковь вспоминает раннехристианскую святую Евдокию Илиопольскую, а в конце мая — Евдокию Дмитриевну — супругу Дмитрия Донского, — которая, овдовев, фактически стала во главе Московского княжества. Ее брак с князем Дмитрием Донским считается образцовым — они прожили в любви и согласии 22 года, у них было 12 детей. После смерти супруга Евдокия строила церкви и монастыри, вела строгий и праведный образ жизни, а затем ушла в монастырь.

Память Евдокии Дмитриевны чтут 30 мая (17 мая по старому стилю).

Евдокия Свистунья: народные приметы

На майскую Евдокию Свистунью (прозвище было связано с тем, что в это время певчие птицы, у которых продолжается брачный период, громко поют) на Руси начинали окучивать картошку. Считалось, если сделать это именно на Евдокию, урожай картофеля (который на Руси называли вторым хлебом) будет хороший, выращенная картошка не сгниет и будет хорошо храниться.

Поскольку в это время сев уже был закончен, все время посвящали огородным работам, а также подновлению инвентаря, укреплению жилища и так далее.

В этот день наблюдали за погодой: по приметам, какова Евдокия — таково и лето.

— Если на Евдокию дождь — лето будет дождливым. Особенно верной эта примета считалась, если праздник приходился на новолуние. — Если дует северный ветер — лето будет холодным, а год — неурожайным.

Также в этот день вспоминали святого Андроника (одного из 70 апостолов, проповедовавших учение Христово в I веке), который считался избавителем от засухи.

Андронику (в народной традиции — Ондрону) следовало возносить специальные молитвы, чтобы он избавил от засухи — главной беды крестьян. Были также специальные заговоры от засухи, например, такой:

«Святой Ондрон — отвори врата небесные, чтоб дожди пролились на зерно, которое в землю легло».

Были и специальные обряды для предотвращения возможной засухи. Например, мужчина-крестьянин выходил в поле, брал осиновую ветвь, обтесывал ее и втыкал в землю. Считалось, что осиновый кол притягивает влагу, которая напитает посевы.

Что нельзя делать 30 мая

В майские дни на Руси не принято было лениться, под запретом был алкоголь. Также на Евдокию нельзя было охотиться на птиц и ловить их.

В этот день, если оставалась прошлогодняя картошка, ее обязательно старались доесть. Картофель ели во всех видах — жареный, вареный, в пирогах и т. д. Отказываться от таких блюд было не принято, иначе, согласно приметам, новый урожай картофеля сгниет на корню.

Если праздник приходился не на среду и пятницу, на столе было мясо, поститься в это время не полагалось.

Из уважения к святой Евдокии в этот день старались не обижать женщин, особенно пожилых. Считалось, что женские слезы горько отольются обидчику.