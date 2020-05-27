Рудковская раскрыла подробности ссоры с семьей Малахова

Москва, 27 мая. Российский продюсер Яна Рудковская раскрыла детали конфликта с семьей популярного телеведущего Андрея Малахова.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко рассказала о своей первой реакции на скандальную публикацию в StarHit, в которой говорилось о психическом заболевании ее сына Саши. Она не могла поверить, что главред издания Наталья Шкулева и ее супруг Андрей Малахов могли такое сделать. Продюсер до сих пор не может понять, как они позволили допустить издевательства над ребенком, «который ничего не сделал».

«Ладно это были бы сумасшедшие блогеры, но это издание моих друзей, которые бывают у меня дома, у которых я была на мероприятиях!» — возмутилась Рудковская.

Она напомнила о том, что у Шкулевой и Малахова тоже подрастает сын. По словам Яны Рудковской, они вряд ли одобрили бы подобные заявления в его адрес.

Ранее журнал StarHit опубликовал материал, в котором утверждалось, что в поведении сына Рудковской якобы наблюдаются симптомы синдрома Аспергера, проявляющиеся трудностями в социальных взаимодействиях. Подобные слухи возмутили Рудковскую и Плющенко. Они заявили о готовности пойти на самые решительные меры, чтобы прекратить их распространение.