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Рудковская раскрыла подробности ссоры с семьей Малахова

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Рудковская раскрыла подробности ссоры с семьей Малахова

Москва, 27 мая. Российский продюсер Яна Рудковская раскрыла детали конфликта с семьей популярного телеведущего Андрея Малахова.

Супруга фигуриста Евгения Плющенко рассказала о своей первой реакции на скандальную публикацию в StarHit, в которой говорилось о психическом заболевании ее сына Саши. Она не могла поверить, что главред издания Наталья Шкулева и ее супруг Андрей Малахов могли такое сделать. Продюсер до сих пор не может понять, как они позволили допустить издевательства над ребенком, «который ничего не сделал».

Рудковская раскрыла подробности ссоры с семьей Малахова

«Ладно это были бы сумасшедшие блогеры, но это издание моих друзей, которые бывают у меня дома, у которых я была на мероприятиях!» — возмутилась Рудковская.

Она напомнила о том, что у Шкулевой и Малахова тоже подрастает сын. По словам Яны Рудковской, они вряд ли одобрили бы подобные заявления в его адрес.

Рудковская раскрыла подробности ссоры с семьей Малахова

Ранее журнал StarHit опубликовал материал, в котором утверждалось, что в поведении сына Рудковской якобы наблюдаются симптомы синдрома Аспергера, проявляющиеся трудностями в социальных взаимодействиях. Подобные слухи возмутили Рудковскую и Плющенко. Они заявили о готовности пойти на самые решительные меры, чтобы прекратить их распространение. 

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Источник: PREMIER
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