Россия высоко оценила усилия Алжира по урегулированию кризиса в Ливии

Алжир, 27 мая. Россия высоко оценила усилия алжирских властей, направленные на урегулирование внутриливийского кризиса. Это прокомментировал посол Российской Федерации в Алжире Игорь Беляев. Он отметил важность скорейшего возобновления переговоров для окончательного прекращения кровопролития в Ливии. После этого должен последовать переход североафриканской страны к стабильности. Об этом сообщает издание Alsaaa24.

По словам российского дипломата, Алжир и Москва заинтересованы в продолжении переговоров для достижения всецелого перемирия в Ливии. Он подчеркнул, что обе страны активно работают над тем, чтобы найти решение для выхода североафриканской страны из затяжного кризиса и положить конец вооруженному противостоянию.

Также Беляев добавил, что Россия рассматривает Алжир как одного из наиболее влиятельных политических игроков, причем не только в Северной Африке, но и на всем Африканском континенте и даже на Ближнем Востоке. Российский дипломат напомнил, что обе страны имеют достаточно близкие позиции касательно ряда важнейших международных вопросов. Он указал на то, что алжирские власти действительно много делают для стабилизации ситуации в Ливии.

Кроме того, посол РФ в Алжире заявил, что Москва будет всячески способствовать координации всех ливийских сторон с заинтересованными представителями международного сообщества. Это необходимо, прежде всего, для достижения мира и благополучия ливийского народа.

Напомним, при активном содействии российской дипломатии удалось организовать переговоры по мирному политическому урегулированию ливийского кризиса, прошедшие в начале текущего года в Москве. Это событие стало предпосылкой для проведения международной берлинской конференции по Ливии, где международное сообщество сформировало ряд положений, направленных на деэскалацию напряженности в африканском государстве.