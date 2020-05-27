Соловьев объяснил, как очередная вспышка расизма и убийств в США связана с коронавирусом 

Вспышки расизма в США обычно происходят в сложные переходы жизни страны. Сейчас это печальная ситуация с коронавирусом, когда непродуманные и запоздалые меры американских властей привели к росту социальной напряженности в обществе, традиционно принявшей уродливые ксенофобские формы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заслуженный юрист России и член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) с применением слезоточивого газа разогнали участников акции протеста, большинство протестующих составляли темнокожие представители местного населения. Люди пришли к полицейскому участку, чтобы выразить свое несогласие с методами задержания, которые «стражи порядка» применяют к афроамериканцам. Ранее, 25 мая, в этом участке от полученных из-за действий полицейских травм умер чернокожий мужчина по имени Флойд. Видео с его задержанием попало в Интернет: на нем видно, как жертва произвола задыхается и просит пощады.

«США представляются мне зданием с прекрасным фасадом, за которым прячется полная разруха, — заявил Соловьев. — Или как разодетый и надушенный дорогими духами человек с грязным бельем и немытыми ногами. Эта страна вызывает огромный диссонанс у каждого, кто хорошо с ней ознакомится, ибо у нее между внешним обликом и внутренним содержанием простирается целая пропасть».

По убеждению юриста, пропаганда толерантности, которую Штаты продвигают на телевидении и в кинофильмах (в частности, путем демонстрации межрасовых и ЛГБТ-пар) не соответствует реальному положению дел в обществе.

«Если смотреть на глубинную Америку, лежащую далеко за пределами Нью-Йорка и других мегаполисов, то легко увидеть совершенно обратную картину: представители негроидной расы все так же живут в гетто и подвергаются унижениям со стороны белого населения. В некоторых бывших рабовладельческих штатах их даже не берут на службу в полицию! Просто потому, что считают, что это работа для белых — и никто с этим ничего поделать не может», — возмутился эксперт.

По его словам, возможность стать «нерукопожатным» за расизм и гомофобию есть только у «сливок общества», тех, кто «живет напоказ» и вынужден соответствовать официальной толерантной идеологии.

«В маленьких же городках в сердце Америки темнокожее население вынуждено сбиваться в стаи и объединяться, чтобы противостоять агрессии белого человека, — сказал собеседник ФАН. — Именно это и произошло в Миннеаполисе сегодня».

Соловьев уверен, что уже сам факт протестной акции этнически однородного населения у здания полиции говорит о том, что с правами человека в стране, где это происходит, явно что-то не так.

«Вместо того, чтобы идти в прокуратуру, в правозащитные институты и обратиться в суд, афроамериканцы объединяются и идут протестовать, — сказал юрист. — Почему? Да потому что доверия к властям нет, вот в чем дело! Любая демонстрация и попытки штурма полицейских участков говорят о том, что с государством что-то не так. Реальная ситуация с правами человека в Америке хуже, чем в странах, которые они ставят на нижние позиции в своих любимых рейтингах».

Эксперт добавил, что среди населения США принято обвинять какие-либо этнические группы в своих личных неурядицах: кто-то вирус завез, кто-то не хочет работать, слушает рэп и торгует наркотиками.