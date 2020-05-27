Сирия, 27 мая. Мирные жители пострадали в результате беспорядочной стрельбы протурецких боевиков в Алеппо. Турция заявила о выявлении СВУ курдских радикалов в сельскохозяйственном районе на севере САР. САА обнаружила схрон террористов в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению неизвестных у населенного пункта Аль-Ашари в Дейр-эз-Зоре; обнаружили схрон террористов на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: заявляет об убийстве двух сирийских солдат на северо-востоке Даръа.

Протурецкие силы: продолжают притеснять коренное население в Африне.

ВС Турции: заявили о выявлении СВУ курдских боевиков в зоне операции «Источник мира».

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал информацию о последствиях вооруженной борьбы, развернувшейся между двумя протурецкими формированиями в городе Джараблус. Стало известно, что беспорядочная стрельба привела к ранению ряда гражданских лиц, в том числе ребенка. Кроме того, пострадали несколько магазинов, в которых вспыхнул пожар. О том, что послужило поводом для начала столкновений, все еще неизвестно.

Между тем в Африне, контролируемом поддерживаемыми Анкарой формированиями, было снова зафиксировано нарушение прав коренного населения. Так, по данным SOHR, протурецкие боевики принуждают жителей города Джандарис закупать топливо и продукты в принадлежащих им магазинах, большинство из которых были незаконно конфискованы у владельцев.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал DeirezZor 24 сообщает о нападении в зоне контроля союзников Сирийской Арабской Армии (САА). Неизвестные открыли огонь по автомобилю местных сил безопасности недалеко от населенного пункта Аль-Ашари, в результате чего два сирийца получили ранения. Их доставили в больницу в городе Медяин. Задержать налетчиков пока не удалось. Предполагается, что к организации атаки имеют отношение джихадисты «спящих ячеек» «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность.

Провинция Даръа

Поступила неподтвержденная информация о вылазке террористов «Исламского государства» в провинции Даръа. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NovostiDamask), в подконтрольных террористической группировке медиапорталах появились сообщения об убийстве двух военнослужащих Сирийской Арабской Армии (САА) на северо-востоке региона. Утверждается, что нападение произошло в безлюдном районе между населенными пунктами Аль-Мусейфра и Умм Валяд.

Провинция Идлиб

Саперы Сирийской Арабской Армии (САА) сообщили о находке, обнаруженной во время обследования зачищенных от боевиков территорий на юге Идлиба. Telegram-канал (directorate4) передает, что инженерные подразделения САА наткнулись на схрон боевиков. Отмечается, что помимо оружия в хранилище находились обломки беспилотников производства Турции. Более подробных сведений о местоположении тайника пока не поступало. Напомним, обширные территории в южной части региона были освобождены в феврале этого года.

Провинция Ракка

Официальный Twitter-канал Министерства обороны Турции (tcsavunma) сообщил о том, что в зоне операции «Источник мира» удалось выявить СВУ, которое было заложено в одном из сельскохозяйственных районов. По информации турецкого оборонного ведомства, взрывное устройство было обезврежено военными инженерных частей ВС Турции. В его установке обвиняются курдские боевики.

Как известно, в последнее время на севере САР участились случаи возгораний посевов. Ответственность за поджоги перекладывают друг на друга то «Демократические силы Сирии»**** (SDF), то союзники Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.