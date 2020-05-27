Игонин объяснил, почему КПРФ выступает против российского футбола

Депутат Государственной думы от КПРФ Тамара Плетнева подтвердила авторство письма в Роспотребнадзор с фактическим требованием воспрепятствовать продолжению чемпионата России по футболу. В сообщении излагается требование к ведомству разъяснить ситуацию с возобновлением состязаний.

При этом Плетнева в оправдание своего письма в Роспотребнадзор приводит требования социальной справедливости:

«Государство демонстрирует желание помогать ни пострадавшей экономике, ни малому и среднему предпринимательству, ни людям, которые потеряли работу, а футбольному бизнесу и игрокам-миллионерам, которые, в отличие от людей, получают право не соблюдать самоизоляцию с ограничительными мерами и продолжать зарабатывать деньги».

Экс-капитан ФК «Зенит», ныне депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин считает, что такие заявления происходят либо от безграмотности, либо от желания прославиться.

«К сожалению, за последнее время представители КПРФ столько раз неудачно высказывались на резонансные темы, что нынешнее заявление про футбол уже не удивляет, а только расстраивает, — считает бывший игрок сборной России по футболу. — Солидная взрослая дама, заседающая ни много ни мало в Государственной думе, с хорошей зарплатой, в ожидании хорошей же пенсии, вдруг начинает завидовать доходам спортсменов, при этом ссылаясь на нескольких мужиков».

В футбольных состязаниях, за которые отвечает РФС, большие гонорары есть менее чем у одного процента участников, у действующих игроков топовых клубов РФПЛ. Зарплаты большинства футболистов и обслуживающего персонала клубов вполне сопоставимы со средними по региону, где базируется команда.