ليبيا: حكومة الوفاق تحاول "التغطية" على سمعة مسؤوليها الأتراك من خلال سياسة تشويه سمعة روسيا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان: أردوغان ينقل آلاف الإرهابيين من تنظيم "داعش" و"القاعدة" إلى ليبيا

يرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آلاف المقاتلين من المنظمات الإرهابية (المحظورة في روسيا)، مثل "داعش" و"القاعدة"، إلى ليبيا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

إرهابيو حكومة الوفاق يخطفون كبارا في السن وعجائز ويطالبون بفدية

قام "المسؤولون عن القانون" ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي قبل ثلاثة أيام باختطاف عبد السلام إيبارو البالغ من العمر 90 عاما في مصراتة – ويتم ارتكاب مثل هذه الجرائم في أي مدينة ليبية توجد فيها وحدة عسكرية تركية.

جباروف يؤكد أن روسيا لم ترسل قوات عسكرية إلى ليبيا

قال السناتور فلاديمير جباروف إن روسيا لم ترسل قوات عسكرية إلى ليبيا. وبحسب قوله، فإن مجلس الاتحاد لم يتلق طلبا للموافقة على إرسال عسكريين إلى ليبيا. وأكد السناتور أن كل هذه الاتهامات ضد روسيا لا أساس لها.

قيادة الجيش الوطني الليبي تكشف زيف إدعاءات الولايات المتحدة حول "الطائرات الروسية" في ليبيا

وصف الجيش الوطني الليبي التصريحات الصادرة القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" والتي تفيد بأن طائرات عسكرية روسية وصلت إلى ليبيا بالغريبة. وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري على هواء قناة "العربية".