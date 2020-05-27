Крутаков уверен, что Китай и США переходят в открытый политический конфликт

Конфликт США и КНР переходит в открытую политическую плоскость, считает доцент департамента политологии финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Ранее государственный секретарь Майк Помпео сообщил, что уведомил конгресс США о том, что Гонконг больше не имеет автономии от Китайской Народной Республики.

«Сегодня я уведомил конгресс, что Гонконг больше не автономен от Китая, учитывая ситуацию на месте. США поддерживают народ Гонконга», — написал Помпео на своей странице в микроблоге Twitter.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, «катастрофическое решение Пекина — это лишь последнее в серии действий, которые в корне подрывают автономию и свободы Гонконга». При этом Помпео напомнил, что государственный департамент обязан следить за степенью автономии Гонконга от Китая и сейчас ситуация не соответствует той, что была до 1997 года. По этой причине законы США не могут применяться как раньше.

«Ни один здравомыслящий человек не может сегодня утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая, учитывая факты на местах… Если раньше Соединенные Штаты надеялись, что свободный и процветающий Гонконг станет образцом для авторитарного Китая, то теперь ясно, что Китай моделирует Гонконг вслед за собой», — подчеркнул он.

Комментируя сообщение главы Госдепа, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков отметил, что мир может наблюдать за критическим обострением отношений между Китаем и США.

«Это откровенная игра на обострение, переход к глобальному, серьезному конфликту между Вашингтоном и Пекином. США выводят противоречия с Китаем за рамки торговых и санкционных воин, к политическому конфликту, после чего может последовать военный [конфликт]. Правда, у США нет сил, они не могут пойти на военное противостояние с Китаем, потому что как показала Сирия, они не способны сражаться с более-менее организованной армией. Они могут воевать только с раздробленными силами, но, когда они столкнулись с иранской армией и российскими воздушно-космическими силами, оказалось, что они слабы, у них не хватает ни сил, ни ресурсов, ни политической готовности», — сказал эксперт.

Поэтому сейчас Китайская Народная Республика, по мнению Крутакова, находится в более выигрышной позиции по отношению к Штатам, так как «действия КНР согласуются со всеми нормами международного права», чего нельзя сказать о США.

«Еще раз — это выход в открытое политическое противостояние, и Китай обязательно жестко отреагирует, так как никогда не согласится со внекитайским статусом Гонконга. Так что сейчас начнется. Думаю, в Гонконге будут провоцироваться и поддерживаться новые волнения и массовые протесты», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, проект закона о национальной безопасности Гонконга вошел в повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга.

Разработанный специально для Гонконга законопроект о безопасности предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность, а именно любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. В 1984 году при подписании совместной декларации с Великобританией коммунистическая партия КНР пообещала, что Гонконг сохранит автономию и свой стиль жизни до 2047 года.