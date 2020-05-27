Поправки в конституцию о поддержке института семьи и брака защитят традиционные ценности

Москва, 27 мая. Поправки в Конституцию РФ о поддержке института семьи и брака защитят традиционные ценности. Об этом заявила член рабочей группы по внесению поправок Екатерина Лахова.

По ее словам, также будет дан толчок к положительным изменениям в обществе. Своим мнением Екатерина Лахова поделилась в беседе с корреспондентом издания «Слово и Дело». Она пояснила, что рабочая группа по разработке поправок предложила добавить пункт о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

«Брак — это, в первую очередь, мужчина и женщина, для нас принципиально важно, потому что мы защищаем традиционные семейные ценности. И то лоббирование, которое идет от сторонников однополых браков и разных европейских институтов, мы не поддерживаем», — заявила Екатерина Лахова.

Она также добавила, что важной является поправка о защите прав детей. С точки зрения собеседника издания, у государства должна быть четкая политика относительно этого вопроса. Екатерина Лахова призвала заниматься семьей и защищать права ребенка в случае необходимости.

По ее словам, поправки в конституцию являются теми необходимыми и важными мерами, которые позволят улучшить ситуацию в семьях. В данном случае нужно комплексно подходить к решению проблемы.