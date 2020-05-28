Вирусолог Ершов утверждает, что человечество «прошляпило» коронавирусную инфекцию

Известный российский ученый-вирусолог, академик РАН Феликс Ершов считает, что человечество «прошляпило» нынешнюю коронавирусную инфекцию. Если бы на нее обратили внимание раньше, то у нас на руках уже давно были бы и вакцина, и необходимые лекарственные препараты, и никакой пандемии бы не случилось, убежден вирусолог.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о своем отношении к COVID-19, о том, как взаимодействовать с подобными вирусами и опаснее ли «корона» ОРВИ.

«В XXI веке коронавирусы «показали зубы»

— Феликс Иванович, что скажете по поводу слов главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что COVID-19 «останется с нами, и это очевидно»?

— Конечно, «корона» останется с нами — это ясно. Понятно и то, что коронавирусы были с нами и раньше. Они не с неба свалились. О них было известно уже лет 50, после того как было открыто это семейство вирусов. Из сотен существующих человеческих вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные инфекции (сокращенно знакомые всем — ОРВИ), семейство коронавирусов было одним из самых милых, тихих и безобидных. Они занимали скромное пятое место после риновирусов, респираторно-синцитиального вируса, вирусов гриппа и парагриппа, и вызывали примерно 6% заболеваний, называемых «малыми детскими инфекциями».

Болезнь эта протекала очень легко, часто незаметно, и редко вызывая осложнения. Поэтому их толком и не изучали — просто в этом не было нужды. Так обстояли дела в прошлом веке.

— Но потом как-то все изменилось, и не в нашу пользу, как можно догадаться?

— Да, за 20 лет XXI века коронавирусы, что называется, «показали зубы» — человечество дважды серьезно столкнулось с их новыми особо опасными представителями.

Первый появился в 2002 году и вызвал вспышку SARS — тяжелого острого респираторного синдрома, прозванного «атипичной пневмонией». Она распространилась из южного Китая почти на 30 стран. Всего тогда заразилось больше 8 тысяч человек, а скончались 774. Смертность по всему миру составила около 10%.

Второй вирус ровно через 10 лет, в 2012-м, вызвал эпидемию MERS — «ближневосточного респираторного синдрома», который в западной прессе прозвали «верблюжьим гриппом». Он затронул, в основном, арабские страны. Зараженных было не так много, но инфекция оказалась гораздо смертоноснее «атипичной пневмонии» — умерли 40% инфицированных.

— И вот сейчас, получается, третий такой случай?

— Да, третий коронавирус, это как раз нынешний, — COVID-19. Он оказался самым агрессивным и вызвал небывалую пандемию, которая на месяцы остановила жизнь на всей планете. Еще не закончилась первая волна, а зараженных уже больше пяти миллионов, умерших — свыше 350 тысяч.

Коронавирус пошел гулять по всему миру, повсеместно сея огромную панику. Паника эта, как я считаю, не менее страшна, чем само заболевание. Закрыли границы, объявляли самоизоляцию, карантины, ввели штрафы, пропуска… В результате заметно изменилась психология людей — старые стали бояться молодых и друг друга.

Это был совершенно неожиданный сюжет. Вряд ли со времен «испанки» (самая массовая пандемия гриппа в истории человечества, длившаяся с января 1918 года по декабрь 1920-го. — Прим. ФАН) столетней давности кто-то припомнит подобное. Тогда было заражено около 550 миллионов человек и умерло — страшная цифра! — по разным оценкам, от 40 до 100 миллионов.

А то, что происходит в текущий момент, на самом деле, вообще сложно считать пандемией. Это мое мнение. Потому что у пандемии есть два главных показателя — заболеваемость, она же заражаемость, и смертность. У COVID-19 эти цифры не слишком большие. Смертность составляет в пересчете на популяцию живущих в среднем 0.0025%.

«Объективно — грипп куда страшнее COVID-19»

— Если судить по цифрам Университета Джонса Хопкинса, только в одних Соединенных Штатах скончались почти сто тысяч человек. А во всем мире — уже более 350 тысяч. Не миллионы, конечно, но тем не менее…

— Когда это происходит за сравнительно короткий промежуток времени — то, конечно, это много. Да и непривычно. Но параллельно от других инфекций и многих других причин умирает на порядок больше людей. Но, знаете, всегда очень сложно со статистикой. В идеале должны быть очень качественные системы диагностики, которые абсолютно точно определяют — есть вирус или нет вируса, есть антитела или нет антител.

Что же касается смертности, то диагнозы ставят патологоанатомы. Основная-то смертность — или от пневмонии, или от множества сопутствующих болезней, которые провоцирует «корона». Ее часто сравнивают с гриппом. Но объективно — грипп куда страшнее. Он давным-давно сроднился с нами и веками сопровождает нас. Такой преданный вечный спутник! К гриппу мы уже давно привыкли и за прошедшие 100 лет научились с ним бороться.

А «корона» в своем «третьем явлении» (как пандемия) пришла к нам впервые. По смертности грипп намного впереди даже в те годы, когда не отмечается эпидемических вспышек, а есть самая обычная сезонная заболеваемость, которая исправно бывает каждый раз в осенний и зимний периоды. Грипп уносит в такие «невинные», если можно так сказать, сезоны по 600-700 тысяч жизней. Это намного больше, чем нынешняя смертность от «короны».

— Но, позвольте, коронавирус же еще продолжает распространяться, и цифры определенно точно будут расти. Так ведь?

— Да, но тут, конечно, вопрос: сколько она еще будет продолжаться. По моим прогнозам, эта инфекция станет сезонным заболеванием, подобно всем другим ОРВИ. А их очень много, больше двухсот. Они тоже поражают дыхательную систему и вызывают довольно похожую клиническую картину. Умирают-то люди, в основном, от сопутствующих болезней. Вот почему поначалу больше всего от COVID-19 умирало пожилых людей?

— Потому что у них куча всяких заболеваний.

— Именно. За свою жизнь они уже накопили целый букет болезней: и сердечных, и сахарный диабет, и болезни печени, и болезни мозга, и прочее… Понятно ведь — люди должны от чего-то умирать. Бессмертных среди нас нет.

И вирусы, не только «корона», а вообще любые, все эти болезни только обостряют. И вот здесь, как я уже говорил выше, начинаются, так сказать, очень сложные статистические выкладки — во всем мире, не только у нас, — чтобы поставить или, наоборот, не поставить диагноз «умер от COVID-19». А правильнее было бы сказать так — «умер благодаря или с помощью COVID-19».

«Вирусология была «младшей сестрой» микробиологии»

— То ли коронавирус стал причиной кончины, то ли не он…

— Ну да, абсолютно верно. Вот это большая проблема. Поэтому и со статистикой сложно, да и с предсказаниями тоже. Знаете, в этом году у меня вышла книга «История вирусологии — от Д. И. Ивановского до наших дней». Она оказалась первой в мире историей, потому что вирусология — очень молодая наука, ей всего 128 лет! Как самостоятельная наука она полностью оформилась только в середине прошлого века. До этого она долго оставалась «младшей сестрой» микробиологии. Даже после открытия вирусов их долго и упрямо считали ультрамикробами. И это, как оказалось, была очень большая ошибка.

Так вот, в этой истории были, конечно, страшные вирусные эпидемии. Вначале все возглавляла оспа, она вообще косила целые города и страны.

— Да, от оспы, насколько можно судить по известным историческим фактам, умирали миллионы людей.

— Десятки миллионов! А, может быть, и сотни — никто точно не считал. Еще одна моровая (повальная) инфекция — корь. Здесь практически стопроцентная заболеваемость и очень высокий уровень смертности. Это были самые настоящие пандемии. Так что я бы не ставил «корону» в один ряд с оспой или корью, не говоря уже о герпесе, гепатитах и даже СПИДе. Просто так получилось, что параллельно наслоился экономический кризис, раздел финансового рынка, миграция, цивилизация, глобализация — все то, что мы наблюдаем сейчас. В результате получилось то, что XXI век начался с двух эпидемий и пандемии.

— Почему вирусы так активизировались?

— Дело, думаю, даже не в них. Мы для вирусов — просто объекты питания… И все. Вирусам, чтобы жить, нужны живые клетки, из которых мы состоим, — тогда они живут и здравствуют. Вирусам, в принципе, все равно, кем питаться. Они специализируются и на растениях, и на животных. Кстати, существуют еще и вирусы бактерий — знаменитые бактериофаги, которые безжалостно убивают бактерии. Это полезные вирусы, и они делают очень большое дело в природе.

— То есть вирусы играют и позитивную роль?

— Конечно. Но, как мы хорошо знаем, есть, конечно, и негативная сторона. Это инфекции, болезни, эпидемии, пандемии… Главное — мы защищены иммунитетом, что является нашим спасением. Если не было бы иммунитета, не было бы вообще и человека.

Огромна роль вирусов в эволюции органического мира и в создании новых видов организмов. Понимаете? Вот такая есть интересная тема. Дело в том, что вирусы — первые живые существа, которые появились на Земле — ни много, ни мало, четыре миллиарда лет назад. Это доказано. А человек, гомо сапиенс, то есть мы с вами, знаете, когда пришел в этот мир?

— Наверное, миллиард лет назад?

— Нет! Человеку всего двести тысяч лет! Поэтому я все время повторяю — человек пришел в вирусный мир, а вирусы были, есть и останутся после нас. Они не так сложно устроены, подобно высшим организмам и «венцу творения», считающему себя «царем природы», — человеку. Тем более, что этот «царь природы» ведет себя, с моей точки зрения, неразумно. Неразумно в том плане, что, осваивая ту самую природу, он уничтожает ее.

— И всячески загрязняет ее…

— Да, и постоянно загрязняет биосферу. Из всего этого необходимо делать серьезные выводы.

Ученые придумали вакцины, придумали препараты, прежде всего, от особо опасных болезней. А «корону» не сочли особо опасным вирусом. Два случая ранее уже было в нынешнем веке, но выводов не сделали. Это очень серьезная ошибка ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения. — Прим. ФАН). Я думаю, что за эти двадцать лет можно было сделать и вакцину, и лекарственные препараты. А их начали делать уже в период эпидемии. В течение этих первых пяти месяцев. А пандемия, по-моему, была официально объявлена…

— В марте.

— Да, 11 марта. Но вакцина, как вы понимаете, — это все-таки профилактический препарат. Не лечебный! И она нужна вообще-то для защиты здоровых людей от инфекции. Все очень просто. Получается, что мы как-то сами «прошляпили» данную «корону». В определенном смысле это серьезное предупреждение нам от природы на будущее. Как говорится, «думайте сами, решайте сами — иметь или не иметь». А на карте — наша жизнь!

«Не открыто еще несколько миллионов вирусов»

— Но вы же, как никто другой, хорошо знаете, что существует огромное количество разнообразных видов вирусов, и как можно думать о каждом из них? Как вообще можно тут что-то предугадать?

— Повторюсь, что в случае с «короной» предупреждение нам все-таки было. Даже два. А что касается остальных вирусов, то, к счастью, не все они так опасны, не все являются смертельными. И вообще, я совершенно точно знаю, что вот эти вирусы, которые вызывают острые инфекции, именно поэтому и страшны, что инфекция острая.

Но есть же еще и вирусы, которые вызывают хронические, многолетние инфекции. Их подавляющее большинство. Вы о них наверняка слышали. Это, например, ВИЧ-инфекция. Плюс еще вся герпетическая патология — простой герпес, цитомегаловирус, вирус Эпштейна — Барр (вирус герпеса человека 4-го типа, один из самых распространенных вирусов в мире. — Прим. ФАН) и прочие. Там почти 80% обсемененности людской популяции. Люди умирают, дети рождаются инвалидами или мертвыми. Далее — все виды гепатитов, особенно В и С. В общем, существуют такие вирусы, вызывающие хронические многолетние вялотекущие процессы. Они главные.

А острая инфекция вирусу, в целом, неинтересна, потому что он в результате тоже погибает. Убивает «кормильца» и погибает! Я об этом писал в своем блоге — неразумно, с точки зрения вообще природы, размножаться и убивать своего «кормильца», своего «хозяина», свою клетку. Дальше-то вирусу деваться некуда. Его закопают вместе с «хозяином» и только крест поставят. Все! Можно считать, что его больше нет!

Но остается несчитанное количество остальных вирусов, которые постоянно циркулируют. К слову, вирусов, которые вызывают болезни, вообще открыто всего несколько тысяч, а не открыто — несколько миллионов! Понимаете?

— Феликс Иванович, ну, и как нам жить дальше, скажите?! Страшно же…

— Напомню, что первые вирусы были открыты всего-то сто с лишним лет назад. Та же «испанка». Времени с тех пор прошло слишком мало. Но мировая наука все-таки многое уже успела — сделали препараты, сделали вакцины. Это как бы серьезное социальное задание человечества науке — быстро что-то придумать. В первую очередь, против особо опасных вирусов, которые вызывают глобальные эпидемии и пандемии с большим числом жертв. И действительно ведь придумали! Против гриппа, герпеса, гепатитов и СПИДа…

Напомню, что эта «корона» впервые «свалилась» на население мира, особенно на пожилых людей. И мы оказались не готовы к ней. Но дальше уже будем готовы, потому что все, так или иначе, переболеют, будет коллективная иммунизация, плюс иммунизация с помощью вакцин. Появится защита. Наш остаточный иммунитет будет всегда срабатывать: появится, допустим, новый мутант, и частично он даже сможет вызвать заболевание, но ему не дадут вот так безнаказанно резвиться, как сейчас в случае с COVID-19. Это у вируса уже не получится.

Вот подобным образом все и происходит — притирка человека к вирусам, а вирусов к человеку. Устанавливается некий баланс: вирусу невыгодно нас убивать, а нам неинтересно умирать раньше времени. Поэтому нам, хочешь, не хочешь, а надо как-то по-хорошему с ними договариваться (смеется)…

Феликс Ершов также заявил, что новой коронавирусной инфекцией переболеем все мы без исключения, и у людей появится стойкий иммунитет на нее.

На текущий момент, по данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире 5 691 790 заболевших COVID-19 (2 986 073 активных случая). 2 350 088 человек вылечилось, 355 629 — умерло.

По всем показателям уверенно лидируют Соединенные Штаты Америки. Там 1 699 176 инфицированных (1 207 250 активных случаев), 391 508 человек выздоровело и 100 418 — умерло.

На втором месте по количеству зараженных Бразилия, показатели которой по-прежнему резко идут вверх, по сравнению со всеми другими странами, — 411 821 (плюс 20 599 за последние сутки). В крупнейшем государстве Южной Америки скончалось 25 598 человек (плюс 1086).

В России, исходя из информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, зафиксирован 379 051 заболевший (плюс 8371 за сутки). 150 993 человека (плюс 8785) вылечилось, 4142 (плюс 174) — умерло.